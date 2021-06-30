Masterchef Serhat’a Gönderme Üzerine Gönderme! Milyonlar Delirdi, Serhat Yumruğunu Masaya Vurdu Vuracak! Şefler Bile Sabırla Bekliyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde ise Mete isimli bir yarışmacı; Masterchef Şampiyonu olan Serhat’ın ilk bölümlerinde “Basit bir şekilde şampiyon olacağım” sözlerine adeta “Tokat” gibi bir yanıt verdi!

Masterchef şampiyonu olan Serhat’a gelen bu gönderme karşısında Serhat sevenleri ise “Siz daha yeni elemelere gelmişsiniz, şampiyona gönderme yapıyorsunuz”, “Bu sene gelen tüm kişilerde Serhat’a gönderme yapmadan gitmiyor” sözlerini dile getirdiler. Peki, Mete neler dedi?



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