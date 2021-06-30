Masterchef Serhat’a Gönderme Üzerine Gönderme! Milyonlar Delirdi, Serhat Yumruğunu Masaya Vurdu Vuracak! Şefler Bile Sabırla Bekliyor…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef kısa bir süre önce 2021 sezonuyla birlikte ekranlara gelmeye başladı. Survivor yarışmasının bitimiyle birlikte ekranlardaki Macerasına başlayan Masterchef yarışmasında Serhat’a ise gönderme üzerine gönderme geliyor. Neredeyse Serhat’ı delirtecek kadar ağır eleştiriler alması ise jürilerin bile sabrını zorluyor.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde ise Mete isimli bir yarışmacı; Masterchef Şampiyonu olan Serhat’ın ilk bölümlerinde “Basit bir şekilde şampiyon olacağım” sözlerine adeta “Tokat” gibi bir yanıt verdi!
Masterchef şampiyonu olan Serhat’a gelen bu gönderme karşısında Serhat sevenleri ise “Siz daha yeni elemelere gelmişsiniz, şampiyona gönderme yapıyorsunuz”, “Bu sene gelen tüm kişilerde Serhat’a gönderme yapmadan gitmiyor” sözlerini dile getirdiler. Peki, Mete neler dedi?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.