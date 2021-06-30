- 30 Haz 2021 - 15:41 G: 30 Haz 2021 - 15:55

Masterchef Serhat’a Gönderme Üzerine Gönderme! Milyonlar Delirdi, Serhat Yumruğunu Masaya Vurdu Vuracak! Şefler Bile Sabırla Bekliyor…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef kısa bir süre önce 2021 sezonuyla birlikte ekranlara gelmeye başladı. Survivor yarışmasının bitimiyle birlikte ekranlardaki Macerasına başlayan Masterchef yarışmasında Serhat’a ise gönderme üzerine gönderme geliyor. Neredeyse Serhat’ı delirtecek kadar ağır eleştiriler alması ise jürilerin bile sabrını zorluyor.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde ise Mete isimli bir yarışmacı; Masterchef Şampiyonu olan Serhat’ın ilk bölümlerinde “Basit bir şekilde şampiyon olacağım” sözlerine adeta “Tokat” gibi bir yanıt verdi!

Masterchef şampiyonu olan Serhat’a gelen bu gönderme karşısında Serhat sevenleri ise “Siz daha yeni elemelere gelmişsiniz, şampiyona gönderme yapıyorsunuz”, “Bu sene gelen tüm kişilerde Serhat’a gönderme yapmadan gitmiyor” sözlerini dile getirdiler. Peki, Mete neler dedi?

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30 Haz 2021 - 15:41 Ankara- Yaşam

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