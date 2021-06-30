- 30 Haz 2021 - 15:54 G: 30 Haz 2021 - 16:10

Rusya'dan Dünyaya Örnek Olacak Hamle! Merkez Bankası, Dijital Ruble İçin Test Grubu Oluşturdu!

Rusya Merkez Bankası dünyaya örnek olacak bir çalışma içerisinde. Gelecek yıl merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) test çalışmasını gerçekleştirmek için bankacılık kurumlarından oluşan bir grup kuruyor. İşte detaylar...

29 Haziran tarihinde yapılan açıklamada, Rusya Merkez Bankası, dijital rubleyi test etmek için 12 Rus bankasını bir araya getiren ilk pilot grubun kurulduğunu resmen duyurdu. Bu kapsamda dijital ruble için bir prototip platformunun geliştirilmesinin Aralık ayında tamamlanması planlanıyor ve testler Ocak 2022’de başlayacak. Yıl boyunca birkaç aşamada gerçekleşecek olan bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak, dijital rublenin tanıtımı için bir yol haritası oluşturulacak.

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Böyle bir etkileşimi organize etmek için derhal ilk pilot banka grubunu oluşturduk, böylece teknik ve teknolojik bir bakış açısıyla pilot uygulama sistemlerini ve süreçlerini kurmak için zamanları oldu.”
Grupta dev şirketler yer alıyor
Pilot üyeler arasında devlet destekli Sberbank ve VTB gibi Rusya’nın en büyük bankalarının yanı sıra Tinkoff Bank gibi büyük özel bankalar yer alıyor. Diğer katılımcılar arasında ticari banka Alfa Bank, Gazprombank, Promsvyazbank, Rosbank, Ak Bars Bank, Dom.RF, SKB-Bank, TKB ve Soyuz bankası yer alıyor.

Yapılan açıklamada testin ilk aşamasının, dijital ruble ve diğer birkaç operasyonu içereceği bildiriliyor. Rusya Merkez Bankası daha sonra katılımcı sayısını ve pilot faaliyetlerin kapsamını genişletmeyi planlıyor.

Merkez bankasının özel kripto para birimleri yerine dijital rubleye öncelik vermesi, yakın zamanda bankanın “dış ticaret anlaşmalarında bağımsızlığı sağlayan gerçek bir finansal araç” sağlaması gerektiğini savunan önde gelen oligark Oleg Deripaska da dahil olmak üzere bazı yüksek profilli isimlerin öfkesini çekmiş durumda.

30 Haz 2021 - 15:54 - Dünya

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