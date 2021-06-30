- 30 Haz 2021 - 16:30 G: 30 Haz 2021 - 16:46

ABD Bankaları Harekete Geçti! Bitcoin Almaları İçin Teklif Sunacaklar! Bitcoin Dünyasında Neler Oluyor!

Bitcoin Dünyasınde Neler Oluyor? Amerika Birleşik Devletleri’nde 600’den fazla banka ülke genelinde 20 milyondan fazla müşteriye Bitcoin satın alma teklifinde bulunabilecek. İşte detaylar...

Ödeme firmaları olan NCR ve NYDIG arasında ki bir anlaşma sayesinde, Amerika Birleşik Devletlerinde 600’de n fazla bankaya ve bu bankalar bünyesinde ki 24 milyon müşteriye BTC satın alma teklif edebilecek. Başında Forbes, Stone Ridge Varlık Yönetimi ve NYDIG şirketleri arasında yapılan anlaşma neticesinde bu şirketlerin ödeme uygulamaları aracılığıyla müşterilerine kripto varlıklar için teklifler sunabilecek.

NCR dijital Bankacılık başkanı olan Douglas Brown “Kripto varlıkların ve stratejik uygulamaların faydalarına kesinlikle inanıyoruz” dedi.


Peki bu Bitcoin girişiminin ayrıntıları neler?


Bu düzenlemenin ayrıntılarına göre, anlaşmaya katılan bankalar, bünyelerinde ve yeni katılacak olan müşterilerine kripto varlıklar sunabilecekler fakat bu varlıkları doğrudan bünyelerinde barındırmayacaklar bunun yerine NYDIG’in bünyesinde bulunan varlıklardan teklif sunacaklar. Katılımcı bankalar bu sistemde müşterilerin işlemlerinden ücret keserek gelirlerini sağlayacaklar.

NYDIG ve NCR başkanlarından açıklamalar


NYDIG şirketinin banka çözümleri hizmetlerinden sorumlu başkanı Patrick Sells, “Bence bankalar aracılığı ile bugün piyasada olan işlem ücretlerinden daha uygun işlem ücretleri göreceksiniz.” fakat bu sözlerinin devamına şunları da ekledi; “Ancak Bankalar bu işlem ücretinin ne kadar olmasını istediklerini kendileri karar verecekler.”

Brown ayrıca kripto varlık hizmetlerinin bankalarda müşterilere daha fazla zaman ayırmak için bir beklentiye girdiklerini belirtti ve sözlerine ekledi; “Bugün banka hizmetlerinin kullanımı, insanlar için günlük veya günde bir kaç sefer yapılan bir aktivitedir. Standart olarak aslında bu şekildedir. Kripto varlıklarda ise saatlik veya altı saatlik bir bir etkileşim süresine ulaşır.” dedi.

Bitcoin’de artan talep sayısı


Cornerstone Advisors tarafından gerçekleştirilen Aralık 2020 tarihli bir ankette, kripto para birimi sahiplerinin yaklaşık üçte ikisinin piyasaya yatırım yapmak için bünyesinde bulundukları bankaları kullanmaya istekli olduğu sonucunu çıkarttı.

Anketin yapıldığı tarih olan Aralık 2020 tarihinde bankaların sadece %2’si müşterilere kripto varlık satışı vizyonunu taşıyordu. Bununla birlikte JpMorgan Chase ve Morgan Stanley gibi bankacılık piyasasının devleri, kripto varlıklar hakkında olumlu açıklamalarda bulunda, Aralık ayında JPMorgan Chase stratejistleri, Bitcoin’in altının değerini düşürebileceğini öne sürdü.

Morgan Staley’nin Bitcoin girişimleri, bu Nisan ayındaki SEC dosyalarında ayrıntı olarak açıklandı ve Haziran ayında Morgan Stanley’in zaten 4 Bitcoin fonuna bağlandığı görüldü.

30 Haz 2021 - 16:30 - Dünya

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