Kripto Para Ticaretine Girmek İsteyenlere Tüyolar! Yeni Başlayanlar İçin En İyi Stratejiler!

Kripto paraların oldukça değişken bir pazar yapısına sahip olduğu herkes tarafından biliniyor. Bu da Bitcoin ticaretinde yeni olanların mümkün olan en verimli stratejiyi bulması için daha çok sebebi olduğu anlamına geliyor. Bunu akılda tutarak, aşağıda değindiklerimiz yeni başlayanlar için en iyi Bitcoin ticaret stratejisi hakkında bir kısa bir rehber olabilir.



Haberleri takip etmek



Son birkaç yılda Bitcoin ticareti için haberler, çok daha önemli hale geldi. Bitcoin normalde ekonomik takvimdeki haberlere tepki vermezken, Bitcoin vadeli işlemleri üzerinde kalıcı etkisi olan bazı haberler var. Örneğin, belirli bir milyarder önümüzdeki birkaç ay içinde Bitcoin’e bir milyar doların üzerinde yatırım yapacağını söylediğinde, bu muhtemelen diğer yatırımcıları heyecanlandıran ve henüz yapmadıysanız Bitcoin’e yatırım yapmak için iyi bir neden olarak görülebilen bir haber olur.

Öte yandan, bazı büyük yatırımcıların kripto paralara olan ilgisini kaybettiğine dair raporlar olabilir. Durum buysa, o zaman tek bir kişinin haberinin iğneyi Bitcoin’in değeri üzerinde hareket ettirmesi olası değildir. Ancak özellikle yeni Bitcoin yatırımcıları, Bitcoin’e özel haberler söz konusu olduğunda panikle hareket edebilmektedir.





Teknik bir yaklaşım benimsemek



Özellikle yeni bir pazara girmeden önce, teknik analiz ve somut verilere sahip olmak her zaman çok önemlidir. Ancak, yeni Bitcoin yatırımcılarının bilgilerini nereden aldıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Örneğin, Bitcoin ve kripto para ticaretiyle ilgli çok sayıda makale ve web sitesi varken, bu kaynakların hepsine güvenilemez.

Öte yandan, müşterilerine yalnızca Bitcoin ticareti yapabilecekleri güvenilir bir platform sunmakla kalmayıp aynı zamanda yeni yatırımcılar tarafından kullanılabilecek çok sayıda kaynak ve teknik veri sağlayan platformları tercih etmek olumlu olabilir.

Akıllı para farklılığını tespit edebilmek



‘Akıllı para farklılığı’ terimi, yeni Bitcoin yatırımcılarına yabancı görünebilir, ancak Bitcoin yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak için harika bir stratejidir. Peki, nedir? Örneğin, Ethereum fiyatı bir direnç noktasının üzerine çıkarsa veya yükselirse ve bu hareketi Bitcoin takip edemezse, bu akıllı para sapması olarak bilinir. Bu, çoğu zaman iki kriptodan birinin sahte hareket yaptığı anlamına gelir. Bu gibi durumlarda destek ve direnç seviyelerini doğru tespit etmek biraz daha önemli hale gelir.

Kripto varlıklara doğru zamanda yatırım yapmak

“Hodling” kripto paraya münhasır bir terim olarak doğdu. Daha çok kriptoları portföylerinde uzun vadeli tutanlar için kullanılan bir terim. Bu, aynı zamanda oldukça basit bir stratejidir.

Özellikle düşük fiyata satın aldıysanız, yatırımınıza bağlı kalmanız önemlidir. Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin son zamanlardaki çöküşleri, size piyasayı değerlendirmeniz ve seçeneklerinizi keşfetmeniz için zaman tanıdığından, elde tutmanın iyi bir strateji olduğunu gösteriyor. Ticaret yapmak için birçok yatırım sitesi var, ancak doğru olanı seçmeli ve ticaret yolculuğunuza yeterli bilgi ve birikime sahip olduğunuzda başlamalısınız.