Survivor Batuhan Acun Ilıcalı’yı Çıldırtacak! Masterchef Serhat - Barbaros Vakası Yeniden Yaşandı! Acun Medya Üzerlerini Çizdi!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmalardan biri olan Masterchef ve Survivor’da aynı olay yaşandı. Serhat ve Barbaros ikili Masterchef yarışmasının bitimiyle birlikte gündemden bir kere bir düşmemişti. Serhat ise kısa bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden; “Biz arabayı Barbaros ile bölüştük. O benim arabam değil. İkimiz bölüşeceğiz. Her ne kadar bir tane kupa olsa bile iki tane şampiyon var” sözlerini dile getirmişti.

Şimdi ise Serhat’ın yaptığını İsmail resmen yaptı! Bunun üzerine ise kural dışı hamle yaptıklarından dolayı üzerlerinin çizildiği iddia edildi. Sadece bununla kalmayan ikili, Acun Medya’nın yapmış olduğu hiçbir alana giremeyecekleri iddia edildi. Peki, İsmail nasıl bir kural dışı yaptı?



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