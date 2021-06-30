Survivor Batuhan Acun Ilıcalı’yı Çıldırtacak! Masterchef Serhat - Barbaros Vakası Yeniden Yaşandı! Acun Medya Üzerlerini Çizdi!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışması kısa bir süre önce ekranlara vedasını duyurmuştu. Dikkatleri üzerine çeken yarışmanın ardından Survivor Batuhan’ın paylaşımı yeni iddiaların oluşmasına neden oldu. İddiaların odağında ise Acun Ilıcalı ve Batuhan yer alıyordu. Sevilen ismin paylaşımları sosyal medyayı sallarken; gelen paylaşım ise söylenenlere göre Acun Ilıcalı’yı çıldırttı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmalardan biri olan Masterchef ve Survivor’da aynı olay yaşandı. Serhat ve Barbaros ikili Masterchef yarışmasının bitimiyle birlikte gündemden bir kere bir düşmemişti. Serhat ise kısa bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden; “Biz arabayı Barbaros ile bölüştük. O benim arabam değil. İkimiz bölüşeceğiz. Her ne kadar bir tane kupa olsa bile iki tane şampiyon var” sözlerini dile getirmişti.
Şimdi ise Serhat’ın yaptığını İsmail resmen yaptı! Bunun üzerine ise kural dışı hamle yaptıklarından dolayı üzerlerinin çizildiği iddia edildi. Sadece bununla kalmayan ikili, Acun Medya’nın yapmış olduğu hiçbir alana giremeyecekleri iddia edildi. Peki, İsmail nasıl bir kural dışı yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.