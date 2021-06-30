Uyanış Büyük Selçuklu Dizisinde Fahriye Evcen Rüzgarı! Yeni Sezon Sızdırıldı, Ortalık Karıştı! Milyonlar Şok İçerisinde, Karakteri Bile Belli!
TRT1 Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi kısa bir süre önce ekranlara vedasını duyurmuştu. Sevilen dizinin yeni sezonunda ise Eylül ayında geleceği tahmin ediliyordu ki, şok bir gelişme yaşandı. Yeni sezona ait tüm bilgilerin ifşa edildiği konuşulurken; Fahriye Evcen’in diziye katıldığına dair iddialarda gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?
Sevilerek takip edilen dizinin başrollerinde Ekin Koç, Sevda Erginci, Buğra Gülsoy ve Sezin Akbaşoğulları gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyordu. Bu isimlere iddialara göre Fahriye Evcen’de katıldı. Eşi Burak Özçivit gibi tarih dizisinde oynamayı tercih eden Fahriye Evcen ise Uyanış Büyük Selçuklu dizisine çok yakıştırıldı.
Dizinin sezon finali kısa bir süre önce ekranlara gelmişti. Beğenilerek izlenen dizinin sezon finalinde tüm oyuncular adeta şov yapmıştı. Tam tamına 18 dakika boyunca savaş çekimi yapılan dizi, sevenlerine büyük bir şok yaşatmıştı. Peki, Fahriye Evcen dizide nasıl bir karaktere hayat verecek?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.