Uyanış Büyük Selçuklu Dizisinde Fahriye Evcen Rüzgarı! Yeni Sezon Sızdırıldı, Ortalık Karıştı! Milyonlar Şok İçerisinde, Karakteri Bile Belli!

Sevilerek takip edilen dizinin başrollerinde Ekin Koç, Sevda Erginci, Buğra Gülsoy ve Sezin Akbaşoğulları gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyordu. Bu isimlere iddialara göre Fahriye Evcen’de katıldı. Eşi Burak Özçivit gibi tarih dizisinde oynamayı tercih eden Fahriye Evcen ise Uyanış Büyük Selçuklu dizisine çok yakıştırıldı.

Dizinin sezon finali kısa bir süre önce ekranlara gelmişti. Beğenilerek izlenen dizinin sezon finalinde tüm oyuncular adeta şov yapmıştı. Tam tamına 18 dakika boyunca savaş çekimi yapılan dizi, sevenlerine büyük bir şok yaşatmıştı. Peki, Fahriye Evcen dizide nasıl bir karaktere hayat verecek?



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