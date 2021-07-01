- 01 Tem 2021 - 07:01 G: 01 Tem 2021 - 07:05

Pazartesi Tırnak Kesilir Mi? Tırnak Hangi Gün Kesilirse Ne Olur? Pazartesi Tırnak Kesmek Günah Mı?

Temizlik için elzem önem taşıyan tırnakların kesimi, pek çok geleneksel ve dini inancın doğmasına neden oluyor. Hem dini hem de sağlık açısından gerekli olan tırnak kesimi konuyla ilgili ayrıntıların merak edilmesini sağlıyor. Pazartesi tırnak kesilir mi? Tırnak hangi gün kesilirse ne olur? Pazartesi tırnak kesmek günah mı? İşte, konuyla ilgili ayrıntılar…

İslamiyet dininin öğreticisi ve peygamberi olan Hz. Muhammed, farz dışındaki hareketleri ile de Müslümanlara örnek olmuştur. Peygamber Hz. Muhammed’in davranışlarına verilen sünnet ismi, Türk ve Müslüman toplumların birçok geleneğinin oluşmasını sağlamıştır. Bu sünnetlerden biri olan tırnakları düzenli olarak kesmek, dinen peygamber Hz. Muhammed’in tarif ettiği bir davranış olarak öne çıkmıştır. Öte yandan tırnak kesmek ilerleyen dönemlerde temizlik ve sağlık açısından temizliğin ve sağlığın da vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Ancak bu kadar yaygın bir davranış “pazartesi tırnak kesilmez” gibi inançların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Pazartesi Tırnak Kesilir Mi?

Peygamber Hz. Muhammed tarafından sünnet olarak gösterilen tırnak kesmek; Buhari Libas, 63 ve 64’üncü bentlerinde “tırnakların kesilmesinin fıtrattan; bütün peygamberlerin dinlerinde yer alan ve uygulanan işlerden” olduğu şeklinde ifade edilmiştir. Bu nedenle Müslümanlar tırnaklarını belirli periyotlar ile kesmesi dinen hep önem taşımıştır. Öte yandan pek çok Müslüman tırnak keseceği günü bilmek için “pazartesi tırnak kesilir mi?” sorusunu çok sık sormuştur. Peygamber Hz. Muhammed’in öğretilerinde tırnak kesmek ile ilgili herhangi gün kavramı yer almamıştır. Bu nedenle pazartesi tırnak kesilebilir.

01 Tem 2021 - 07:01 - Yaşam

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