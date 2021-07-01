- 01 Tem 2021 - 07:04 G: 01 Tem 2021 - 07:08

Ada Masalı Dizisi Kimsenin Bilmediği Şok Gerçekler! Büyük İfşa Geldi! İlk Bölümde Her Şey Deşifre Oldu, Kırlangıç Adası Meğer…

Star TV ekranlarının yeni gözdesi Ada Masalı, çekildiği coğrafyanın güzelliği ile herkesi büyülüyor. Bir adada çekildiği düşünülen Ada Masalı’nın o sırrı ise duyanları şaşkına çeviriyor! Ada Masalı nerede çekiliyor? Ada Masalı Kırlangıç Adası nerede? İşte ada masalı dizisi kimsenin bilmediği şok gerçekler…

Haziran ve Poyraz arasındaki aşkı konu alan Ada Masalı, yaz sezonunun en iddialı yapımlarından birisi olarak görülüyor. Ay Yapım imzalı olarak ekranlara gelen Ada Masalı yer yer dram yer yer de romantik komedi tadında bir yapıt ekranlara getiriyor. İlk bölümünden bu yana seyircisinin büyük bir dikkatle izlediği Ada Masalı dizisi, çekildiği coğrafyanın güzelliği ile de izleyenleri büyülüyor. Ada Masalı o sırrının ifşa olması ile birlikte ise dizi severleri adeta şaşkına çeviriyor!

Ada Masalı Kırlangıç Adası Nerede?

Ada Masalı dizisi ile gündemlere gelen Kırlangıç Adası, tatil severlerin öncelikli adresi haline geldi. Konuyla ilgili merakları artan dizinin takipçileri, “Ada Masalı Kırlangıç Adası nerede?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Bunun üzerine Yunanistan'ın Teselya bölgesinde yer alan Kırlangıç Adası’nın Ege Denizi’nde yer aldığı öğrenildi. Şeytan Adaları’nın bir parçası olan bu adanın; Adelfoi, İblislik, Keçi, Güvercin, Biber, Psathoura ve İskandil gibi isimler ile de tanındığı ortaya çıktı. Öte yandan Ada Masalı dizisinin Kırlangıç Adası’nda çekildiği düşünülüyordu. Ancak ortaya çıkan o gerçek, bilinen her şeyi unutturdu!

01 Tem 2021 - 07:04 - Dizi Haberleri

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