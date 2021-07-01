Salı Akşamı Tırnak Kesilir Mi? Tırnak Kesmenin Günü Var Mıdır? Salı Günü Tırnak Kesmek Günah Mı?
Hak arasında bazı inanışlar etkisini bu yüzyılda da sürdürüyor. Tırnak kesmenin zamanı olup olmadığı merak vatandaşlar, İslamiyet dininde bu konuya ilgili bir dayanak olup olmadığını araştırıyor. Salı akşamı tırnak kesilir mi? Tırnak kesmenin günü var mıdır? Salı günü tırnak kesmek günah mı? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…
Temizliğin imandan geldiği İslamiyet dininde tırnak kesmek sünnet olarak tasvir ediliyor. Konuyla ilgili peygamber Hz. Muhammed'in de pek çok öğretisi bulunuyor. Sünneti yerine getirmek isteyen vatandaşlar ise, tırnak kesmek ile ilgili detayları merak ediyor. Öte yandan halk arasında yaygın olarak kabul edilen “gece tırnak kesilmez” ifadesinden duyulan pek çok inanç bulunuyor. Bunlardan biri olan “salı akşamı tırnak kesilmez” inancı, vatandaşların gündemleri arasında yer alıyor.
Salı Akşamı Tırnak Kesilir Mi?
Her toplumun ve kültürün kendi geleneksel inançları oluyor. Bu toplumlardan biri olan Türkiye de pek çok halk inancını nesilden nesille aktarıyor. Bunlardan biri olan “salı akşamı tırnak kesilmez” inancı özellikle Anadolu’da yaygın olarak dillendiriliyor. Peki, salı akşamı tırnak kesilir mi? Evet, dini olarak salı günü tırnak kesilmesinde herhangi bir sakınca bulunmuyor. Bununla birlikte akşam ya da gece tırnak kesilmeyeceği inancı tamamıyla batıl bir inanca dayanıyor. Geçmişte elektrik sıkıntısının çekilmesi nedeni ile “gece tırnak kesilmez” olarak başlayan bu batıl inancın, günümüzde hiçbir gerekçesi ya da hükmü bulunmuyor.
01 Tem 2021 - 07:33 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.