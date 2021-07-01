Salı Akşamı Tırnak Kesilir Mi? Tırnak Kesmenin Günü Var Mıdır? Salı Günü Tırnak Kesmek Günah Mı?

Temizliğin imandan geldiği İslamiyet dininde tırnak kesmek sünnet olarak tasvir ediliyor. Konuyla ilgili peygamber Hz. Muhammed'in de pek çok öğretisi bulunuyor. Sünneti yerine getirmek isteyen vatandaşlar ise, tırnak kesmek ile ilgili detayları merak ediyor. Öte yandan halk arasında yaygın olarak kabul edilen “gece tırnak kesilmez” ifadesinden duyulan pek çok inanç bulunuyor. Bunlardan biri olan “salı akşamı tırnak kesilmez” inancı, vatandaşların gündemleri arasında yer alıyor.

Salı Akşamı Tırnak Kesilir Mi?



Her toplumun ve kültürün kendi geleneksel inançları oluyor. Bu toplumlardan biri olan Türkiye de pek çok halk inancını nesilden nesille aktarıyor. Bunlardan biri olan “salı akşamı tırnak kesilmez” inancı özellikle Anadolu’da yaygın olarak dillendiriliyor. Peki, salı akşamı tırnak kesilir mi? Evet, dini olarak salı günü tırnak kesilmesinde herhangi bir sakınca bulunmuyor. Bununla birlikte akşam ya da gece tırnak kesilmeyeceği inancı tamamıyla batıl bir inanca dayanıyor. Geçmişte elektrik sıkıntısının çekilmesi nedeni ile “gece tırnak kesilmez” olarak başlayan bu batıl inancın, günümüzde hiçbir gerekçesi ya da hükmü bulunmuyor.