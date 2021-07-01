- 01 Tem 2021 - 08:37 G: 01 Tem 2021 - 08:38

Ankara Koronavirüs Salgınında 1 Temmuz Yasakları Resmen Başladı! Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı! Maske Kullanımı Ne Zaman Bitecek? Sağlık Bakanı Koca Mesajı Verdi!

Ankara Koronavirüs salgınında 1 Temmuz yasakları resmen başladı. Tam kapanma, kademeli normalleşme ve Haziran ayı boyunca geçerli olacak yasakların hemen ardından yeni yasaklar olan 1 Temmuz yasakları açıklandı. Sokağa çıkma yasakları kısmi olarak kaldırılırken; maske kullanımı hakkında kafalarda soru işaretleri oluştu.

Sokağa çıkma yasağı hafta içi kaldırılırken; hafta sonu ise yasaklar olduğu gibi devam ediyor. Tüm kamu ve kuruluşları ise normal hayattaki saatlerine dönecek. Bunların yanında ise Sağlık Bakanı Koca, aşı çalışmaları hakkında bilgilere yer verdi.

Sağlık Bakanı Koca; “Çocukluk çağı aşılarında ülkemiz %98 gibi bir aşılama oranına sahiptir. Böyle bir ortamda aşı karşıtlığından bahsetmek sadece küçük bir zümreyi cesaretlendirmeye yarar. 9 aydır aşıya en doğru koşullarda ulaşmak için gayret eden bu devletin kurumlarıdır. Bu devlet gücünü ispata muhtaç olmayacak kadar büyük ve güçlüdür. Bu güce güvenin derken bu özgüvenle sesleniyoruz” açıklamasında bulundu. Devamında ise aşı olmuş olanlara bir duyuruda bulundu.

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01 Tem 2021 - 08:37 Ankara- Yaşam

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