Bitcoin Gerçeği Ortaya Çıkıyor! Dünya Devleri Bitcoin'i 10.000 Dolara İndirmek İstiyor!

Lark Davis göre kurumlar Bitcoin (BTC)’i nasıl manipüle ediyor?



Davis, kurumların manipüle edecek sermayeye ve etkiye sahip olduğunu düşünüyor. Açıklamalarını desteklemek için bazı büyük isimlerden örnekler veren yatırımcının ilk hedefi, Chicago merkezli bir küresel yatırım şirketi olan Guggenheim Investments oldu. Davis için Guggenheim, Bitcoin’i kendi çıkarları doğrultusunda kullanan manipülatif bir kurum. Aynı zamanda, BTC’nin Mayıs ayındaki 60 bin dolarlık zirvesi gerçekleşirken, Guggenheim’ın CIO’su Scott Minerd, Bitcoin’in sonunda 600.000 dolara tırmanabileceğini söylemişti. Ancak, bu fikir bugünlerde değişmiş durumda.





Davis, Bitcoin çöktüğünde ve yatırımcılar milyonlarca dolar kaybettiğinde Minerd’ın tahminini hızlıca değiştirdiğini vurguluyor. Minerd, CNBC ile yaptığı bir röportajda, BTC’nin yakında 10.000-15.000 dolar arasında dibe vurabileceğini söyledi. Ayrıca, piyasanın tekrar yükselişe geçmeden önce önümüzdeki birkaç yıl boyunca yatay hareket edebileceğini ekledi. Minerd’in bu açıklamalarından sonra Davis, yatırımcıları şu şekilde uyardı:

Size düştüğünde satmanızı ve ardından piyasa aşırı ısındığında satın almanızı söylüyorlar. Bu kurumların oynadığı bir oyun.

Davis’e göre JPMorgan’da oyunun içinde



Davis, Guggenheim Investments dışında JPMorgan’ı da eleştirdi. Dev yatırım şirketinin, “kurumların bu seviyede Bitcoin’e iştahı yok” açıklamalarının ardından, Davis, bu iddiayı şu şekilde yorumladı:



Size Bitcoin’lerinizi satmaya için ikna etmeye çalışıyorlar… Ancak, kurumlar tarafından uydurulan bu “FUD” hikayelerine aldanmayın.

Ek olarak, Davis’e göre kurumlar Bitcoin hakkında olumsuz açıklamalar yaparak, büyük satışlara ve piyasanın paniklemesine neden oluyor. Bu hamleler, aynı zamanda, dolar karşılığında Bitcoin elde edebildikleri için kurumsal yatırımcının avantajıyla sonuçlanıyor. Davis, bu konuda ayrıca şu imada bulundu:

Kurumsal yatırımcılar dünyanın en büyük, en üretken piyasa manipülatörlerinden bazıları olduklarını defalarca kanıtladılar.

Davis’in tespitleri doğru mu?



Davis’in tespitleri doğrultusunda, kısa vadeli yatırımcılar gerçekten korkunç kayıplar yaşıyorlar. Aynı zamanda, kısa süre önce gerçekleşen büyük düşüş, kısa vadeli yatırımcıları büyük zarara uğrattı. Bir diğer önemli nokta ise, yatırımcıların, kısa vadede Bitcoin tarihindeki en büyük kayıplara eşit zarar uğraması oldu.



Ancak, güvenli limana sığınanlar ise, dalgalı piyasa hareketlerinden uzak durmayı başaran, uzun vadeli yatırımcılar oldu.



Madenciler bile şu anda Bitcoin biriktiriyorlar.



Son olarak, açıklamaları yakından takip eden analist Aaryamann Shrivastava’da göre, videodan çıkarılacak en önemli sonuç, Davis’in şu cümlesi oldu:

"Sakin olun, düzenli biriktirmeye devam"