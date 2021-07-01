ABD Bankaları Bitcoin İçin Harekete Geçti! Alım-Satım Hizmeti Başlıyor! Fiyatlar Artabilir!

24 Milyon Banka Müşterisi Kripto Paraya Erişebilecek



Forbes’e göre, Stone Ridge Asset Management’ın kardeş şirketi olan dijital varlık yönetimi firması NYDIG ile NCR arasındaki anlaşma, topluluk bankalarının ve kredi birliklerinin, ödeme sağlayıcısı tarafından oluşturulan uygulamalar aracılığıyla müşterilere kripto ticareti sunmalarına olanak sağlayacak.

NCR dijital bankacılık başkanı Douglas Brown konu ile ilgili, “Kripto ve stratejik uygulamanın faydalarına kesinlikle inanıyoruz.” dedi.

Düzenlemenin ayrıntılarına göre, katılımcı bankalar, müşterileri için doğrudan kripto tutmayacaklar. Bankalar, bunun yerine, NYDIG’nin kripto saklama hizmetlerini kullanacaklar.

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NYDIG’nin banka çözümlerinden sorumlu başkanı Patrick Sells, “Bence bankalar aracılığıyla bugün piyasada sahip olduğunuzdan daha ucuz işlem ücretleri ödeyeceksiniz. Ancak bankalar bu işlem ücretinin ne olacağına kendileri karar verecek.” dedi.

Geleneksel Bankalar ve Kripto Endüstrisi



Cornerstone Advisors tarafından gerçekleştirilen Aralık 2020 tarihli bir anket, kripto para sahiplerinin yaklaşık üçte ikisinin sektöre yatırım yapmak için bankaları kullanmaya istekli olduğunu ortaya koydu.

O zamanlar bankaların sadece %2’si kripto endüstrisinin bu coşkusunu paylaşıyordu. O zamandan bu yana JPMorgan Chase ve Morgan Stanley gibi bankacılık devleri, kripto endüstrisi hakkında olumlu açıklamalar yaptı. Aralık ayında JPMorgan Chase stratejistleri, Bitcoin’in altının değerini düşürebileceğini öne sürdü.

Morgan Stanley’nin Bitcoin yatırım planları ise bu Nisan ayında yaptığı SEC dosyalamalarında ayrıntılı olarak açıklandı. Bankacılık devi, Haziran ayı itibariyle dört farklı Bitcoin fonuna katkı sundu.