Kanada'dan Dev Bitcoin Yatırımı! Bitcoin Üretim Kapasitesini İkiye Katlamak İçin Yeni Cihazlar Aldı!
Bitcoin savaşları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Kanadalı madencilik firması olan Hut 8 Mining yaptığı dev yatırımla konuşuluyor. Şirket, hashrate’i iki kat arttırmak için 44 milyon dolar değerinde madencilik cihazı satın aldı. İşte detaylar...
Kanadalı madencilik firması Hut 8 Mining, hashrate’i iki kat arttırmak için 44 milyon dolar değerinde madencilik cihazı satın aldı.
Hut 8 Mining, bugün bir basın açıklamasında, 11.090 yeni madencilik makinesini 44 milyon dolara satın alarak yıl sonuna kadar hash oranını neredeyse iki katına çıkaracağını söyledi.
Şirket geçtiğimiz günlerde kripto madenciliği kapasitesini arttırmak için 82 milyon dolarlık bağış toplamıştı.
İlginizi çekebilir: Soros Fund Management, Bitcoin (BTC) Ticaretine Yeşil Işık YaktıMakineler, Hong Kong merkezli SuperAcme Technology’den MicroBT M30S, M30S+ ve M31S modelleridir. Cihazların Ekim atında teslim edilmesi ve Aralık ayına kadar tamamen konuşlandırılması bekleniyor.
Ekstra kapasite, Hut 8’in hash oranını saniyede 2,5 EH/s yapacak şekilde ayarlandı. Böylelikle Hut 8, günde 6.5 ila 7.5 BTC çıkartırken, bu ortalama 14 ila 16 BTC’ye çekildi.
01 Tem 2021 - 09:01 - Ekonomi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.