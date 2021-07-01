- 01 Tem 2021 - 09:01 G: 01 Tem 2021 - 09:07

Kanada'dan Dev Bitcoin Yatırımı! Bitcoin Üretim Kapasitesini İkiye Katlamak İçin Yeni Cihazlar Aldı!

Bitcoin savaşları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Kanadalı madencilik firması olan Hut 8 Mining yaptığı dev yatırımla konuşuluyor. Şirket, hashrate’i iki kat arttırmak için 44 milyon dolar değerinde madencilik cihazı satın aldı. İşte detaylar...

Kanadalı madencilik firması Hut 8 Mining, hashrate’i iki kat arttırmak için 44 milyon dolar değerinde madencilik cihazı satın aldı.

Hut 8 Mining, bugün bir basın açıklamasında, 11.090 yeni madencilik makinesini 44 milyon dolara satın alarak yıl sonuna kadar hash oranını neredeyse iki katına çıkaracağını söyledi.

Şirket geçtiğimiz günlerde kripto madenciliği kapasitesini arttırmak için 82 milyon dolarlık bağış toplamıştı.

İlginizi çekebilir: Soros Fund Management, Bitcoin (BTC) Ticaretine Yeşil Işık YaktıMakineler, Hong Kong merkezli SuperAcme Technology’den MicroBT M30S, M30S+ ve M31S modelleridir. Cihazların Ekim atında teslim edilmesi ve Aralık ayına kadar tamamen konuşlandırılması bekleniyor.

Ekstra kapasite, Hut 8’in hash oranını saniyede 2,5 EH/s yapacak şekilde ayarlandı. Böylelikle Hut 8, günde 6.5 ila 7.5 BTC çıkartırken, bu ortalama 14 ila 16 BTC’ye çekildi.

01 Tem 2021 - 09:01 - Ekonomi

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