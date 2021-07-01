Bitcoin Dünyasında George Soros Hareketlenmesi! Bitcoin Yatırımına Başladı! Kripto Para Dünyasında Neler Oluyor!
Dünyanın en başarılı hedge fonu yöneticilerinden birisi olan George Soros da artık Bitcoin (BTC) ve kripto para yatırımı yapıyor olabilir. State Street tarafından aktarılan bir son dakika gelişmesine göre Soros’un kurduğu aile fonu Soros Fund Management, CIO Dawn Fitzpatrick’ten kripto para yatırımı yapabilmek için izin aldı.
Soros Fonu Da Bitcoin Yatırımı Yapacak
Fitzpatrick’in bu ayın başlarında ilgili izni verdiği ve fonun o tarihten beri kripto para yatırımı yaptığı ifade ediliyor. Kaynağın aktardığı bilgilere göre Soros fonunun kripto paralara olan bağlılığı ise 1 ayla sınırlı değil. Efsanevi yatırımcı Soros 2018 yılının ocak ayında yaptığı açıklamada ise lider kripto para birimi Bitcoin’in tipik bir balon olduğunu vurgulamıştı. Soros’un açıklamalarından sonra ise piyasa genel bir ayı sezonuna girerek ciddi bir düşüş yaşadı.
Soros, bunun balon olduğunu iddia etse de aslında ünlü ismin ünlenmesindeki etmenlerden birisi de kendisinin balon olarak ifade edilen yatırımlara ilk başta giriş yapması olarak biliniyor.
“BİR BALON OLUŞMAYA BAŞLADIĞINI GÖRDÜĞÜMDE ALMAK İÇİN ACELE EDİYORUM VE YANGINA DAHA FAZLA YAKIT EKLİYORUM.”
Soros 2010 yılının başlarında da yüklü altın yatırımı yapmış ve altın fiyatlarının rekor yükselişinden önemli bir gelir elde etmişti. Daha sonra ise altın balonu patlamadan yatırımını çeken Soros, BTC için de benzer bir strateji uygulamış olabilir. Soros’un 1970 yılında kurulan fonunun Bitcoin yatırımı yapması ise aslında sektörün ne kadar olgunlaştığını göstermekte.
01 Tem 2021 - 09:19 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.