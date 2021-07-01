Bitcoin Dünyasında George Soros Hareketlenmesi! Bitcoin Yatırımına Başladı! Kripto Para Dünyasında Neler Oluyor!

Soros Fonu Da Bitcoin Yatırımı Yapacak



Fitzpatrick’in bu ayın başlarında ilgili izni verdiği ve fonun o tarihten beri kripto para yatırımı yaptığı ifade ediliyor. Kaynağın aktardığı bilgilere göre Soros fonunun kripto paralara olan bağlılığı ise 1 ayla sınırlı değil. Efsanevi yatırımcı Soros 2018 yılının ocak ayında yaptığı açıklamada ise lider kripto para birimi Bitcoin’in tipik bir balon olduğunu vurgulamıştı. Soros’un açıklamalarından sonra ise piyasa genel bir ayı sezonuna girerek ciddi bir düşüş yaşadı.



Soros, bunun balon olduğunu iddia etse de aslında ünlü ismin ünlenmesindeki etmenlerden birisi de kendisinin balon olarak ifade edilen yatırımlara ilk başta giriş yapması olarak biliniyor.



“BİR BALON OLUŞMAYA BAŞLADIĞINI GÖRDÜĞÜMDE ALMAK İÇİN ACELE EDİYORUM VE YANGINA DAHA FAZLA YAKIT EKLİYORUM.”



Soros 2010 yılının başlarında da yüklü altın yatırımı yapmış ve altın fiyatlarının rekor yükselişinden önemli bir gelir elde etmişti. Daha sonra ise altın balonu patlamadan yatırımını çeken Soros, BTC için de benzer bir strateji uygulamış olabilir. Soros’un 1970 yılında kurulan fonunun Bitcoin yatırımı yapması ise aslında sektörün ne kadar olgunlaştığını göstermekte.