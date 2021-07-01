- 01 Tem 2021 - 11:21 G: 01 Tem 2021 - 13:30

Survivor Dora Masterchef Yarışmasında, Her Şey Kanıtlandı! Mehmet Şef Sinir Krizlerine Doymayacak! Reytingler Her An Tavan Yapabilir! Acun Ilıcalı’dan Hamle Bekleniyor!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, kısa bir süre önce yayın hayatına sezonu tamamlayarak ara vermişti. Survivor yarışmasında bulunan Dora’nın ise Masterchef yarışmasına katıldığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Survivor yarışmasından hemen sonra Masterchef yarışmasında soluğu alan Dora, “Mehmet Şef sinir krizlerine doymayacak” yorumlarını arka arkaya aldı.

Sevilerek takip edilen yarışmanın finaline kadar kalmış olan Dora, araba ödülünü kazanarak; Survivor şampiyonu olan İsmail’den daha yüksek miktarda ödül kazanmıştı. Dora’nın bu hamlesinden sonra ise “Adam %30 performansla finali gördü, birde Jeep kazandı” yorumlarını almıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmadan elenerek ayrılan Dora, Survivor yarışmasındaki hayatı hakkında; “Ben karşı takımda kendim gibi birini görmek istemezdim. Karşı tarafın sürekli moral motivasyonunu düşürmüşüm. Bu iyi bir şey değil. Ha ama kendimi takımıma çok bağlı olduğumla savunabilirim” açıklamasında bulunmuştu. Survivor macerasını tamamlayan Dora ise Masterchef yarışmasına mı katılıyor?

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01 Tem 2021 - 11:21 Ankara- Yaşam

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