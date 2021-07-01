Camdaki Kız Dizisinin Yeni Hayri’si Belli Oldu! Akıllara Gelen İsimlerin Üzerini Çizin! Kanal D Resmen Şov Yapacak! Bomba Gibi Bomba…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden bir olan Camdaki Kız dizisi ekranlara kısa bir süre önce sezon finali yaparak veda etmişti. Camdaki Kız dizisinin sezon finali sosyal medyanın ve televizyon dünyasını sallarken; dizinin Hayri’sinin sadece kolu ve yakalığı dizinin final sahnesinde görünmüştü. Kim olduğu belli olmayan Hayri’nin is sonunda kim olduğu resmen ortaya çıktı.
Başrollerinde; Burcu Biricik, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı isimler bulunurken, Camdaki Kız dizisinin kadrosunda ise Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek oyuncularda bulunuyor.
Sadece 9 bölüm yayınlanmasına rağmen oyunlarını ve hikayesini izleyicisine geçiren başarılı dizi, damgasını burarak sezon finalini duyurmuştu. Sevilen dizinin son bölümünde Sedat ve Nalan’ın düğünü yapılmıştı. Düğün gününde Sedat’ın Nalan’ı Cana ile aldatması seyirciyi şok ederken; Nalan’ın ise yanlış kişi olan Hayri’ye aşık olacak olması çok konuşulmuştu. Peki, Hayri karakteri kim olacak?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.