Camdaki Kız Dizisinin Yeni Hayri’si Belli Oldu! Akıllara Gelen İsimlerin Üzerini Çizin! Kanal D Resmen Şov Yapacak! Bomba Gibi Bomba…

Başrollerinde; Burcu Biricik, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı isimler bulunurken, Camdaki Kız dizisinin kadrosunda ise Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek oyuncularda bulunuyor.

Sadece 9 bölüm yayınlanmasına rağmen oyunlarını ve hikayesini izleyicisine geçiren başarılı dizi, damgasını burarak sezon finalini duyurmuştu. Sevilen dizinin son bölümünde Sedat ve Nalan’ın düğünü yapılmıştı. Düğün gününde Sedat’ın Nalan’ı Cana ile aldatması seyirciyi şok ederken; Nalan’ın ise yanlış kişi olan Hayri’ye aşık olacak olması çok konuşulmuştu. Peki, Hayri karakteri kim olacak?



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