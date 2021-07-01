- 01 Tem 2021 - 12:47 G: 01 Tem 2021 - 12:57

Survivor Poyraz Sonunda Sessizliğini Bozdu! Ayşe Aşklarını Resmen Belgeledi! Tek Bir Yorumla Nikah Şahitlerini Bile Belirlediler! Acun Medya Şokta!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce ekranlara vedasını duyurmuştu. Survivor finalinden sonra herhangi bir paylaşım yapmayan Poyraz, sessizliğini resmen bozdu. Dikkatleri üzerine çeken bu gelişmenin hemen arkasından ise Ayşe aşklarını ortaya koyacak bir hamlede bulundu.

Dikkatleri üzerine çeken yarışmadan ikinci olarak ayrılan Survivor Poyraz, paylaşımıyla birlikte sevenlerini havaya uçururken; Survivor yarışması boyunca en yakın olduğu isimlerden biri olan Ayşe’yle de isimleri sık sık gündeme gelmiş ve aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Daha sonra ise Poyraz, Yunan yarışmacılardan olan Carolina ile birlikte anılmıştı.

Birbirlerine yakın olan iki ismin ardından Ayşe ise Survivor Poyraz’ın son paylaşımına bir yorum yaparak resmen her şeyi ortaya çıkarttı. Bununla birlikte Ayşe’nin yorumuna “Acun Ilıcalı nikah şahidi oluyor diyorlar” yorumlarında bulundular. Peki, Ayşe nasıl bir yorumda bulundu?

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01 Tem 2021 - 12:47 Ankara- Yaşam

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Survivor Poyraz Sonunda Sessizliğini Bozdu! Ayşe Aşklarını Resmen Belgeledi! Tek Bir Yorumla Nikah Şahitlerini Bile Belirlediler! Acun Medya Şokta! mask
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