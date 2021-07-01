Alişan Buse Varol Sessizliği Bitmiyor! Hayranları Çılgına Döndü, Verem Oldu! Görenler Tir Tir Titriyor! En Son Buse Varol…

Özellikle Alişan’ın kardeşi olan Selçuk Tektaş’ın koronavirüse yakalanıp hastaneye kaldırılmasından sonra sadece Buse Varol’dan paylaşımlar geliyor. Bu da hayranlarının endişelenmesine neden oluyor. Dikkatleri üzerine çeken bu olayların hemen arkasından ise Alişan sadece hastane önünde görüntülenen Alişan annesine sımsıkı sarılmıştı.

Annesini telkin ederken görüntülenen Alişan daha sonra ise annesine sarılmıştı. Muhabirlerin sorularına ise Alişan’ın “Hepimizden dua istiyorum. Durumu çok kritik. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin” dediği iddia edilmişti. Sevenlerinden dua isteyen Alişan milyonları şok içerisinde bırakmıştı. En son Buse Varol ise…



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