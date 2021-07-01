- 01 Tem 2021 - 14:26 G: 01 Tem 2021 - 15:26

Acun Ilıcalı’nın Elleri Kolları Zangır Zangır Titredi! Her Şeyiydi Oğlu Gibiydi, Arttık Yok, Bitti! Görenlerin Eli Kolu Boşaldı! Milyonlar Yıkıldı…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarını ekranlara getiren Acun Ilıcalı’ya kabus gibi bir haber verildi. Bunun üzerine Acun Ilıcalı’nın adeta yıkıldığı ve aldığı haber karşısında ellerinin kollarının titrediği iddia edildi. Her şeyi gibi gördüğü isimden gelen haberle birlikte Acun Ilıcalı’nın sarsıldığı konuşulurken; artık olmayacağı bilgisi de aktarıldı.

Acı haberi duyanlar ise adeta yıkıldı, ellerinin titrediklerini dile getiren sosyal medya kullanıcıları, “Ben mahvoldum, Allah bilir Acun Ilıcalı ne haldedir” yorumları yapıldı. Peki, neler oluyor?

Sevilerek takip edilen Survivor yarışması kısa bir süre önce ekranlara veda etmişti. Gelecek yıl All Star olacağı konuşulurken; Survivor şampiyonu olan bir isimden gelen acı haberse yıktı.

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01 Tem 2021 - 14:26 Ankara- Yaşam

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