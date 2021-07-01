Acun Ilıcalı’nın Elleri Kolları Zangır Zangır Titredi! Her Şeyiydi Oğlu Gibiydi, Arttık Yok, Bitti! Görenlerin Eli Kolu Boşaldı! Milyonlar Yıkıldı…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarını ekranlara getiren Acun Ilıcalı’ya kabus gibi bir haber verildi. Bunun üzerine Acun Ilıcalı’nın adeta yıkıldığı ve aldığı haber karşısında ellerinin kollarının titrediği iddia edildi. Her şeyi gibi gördüğü isimden gelen haberle birlikte Acun Ilıcalı’nın sarsıldığı konuşulurken; artık olmayacağı bilgisi de aktarıldı.
Acı haberi duyanlar ise adeta yıkıldı, ellerinin titrediklerini dile getiren sosyal medya kullanıcıları, “Ben mahvoldum, Allah bilir Acun Ilıcalı ne haldedir” yorumları yapıldı. Peki, neler oluyor?
Sevilerek takip edilen Survivor yarışması kısa bir süre önce ekranlara veda etmişti. Gelecek yıl All Star olacağı konuşulurken; Survivor şampiyonu olan bir isimden gelen acı haberse yıktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.