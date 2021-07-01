Survivor Batuhan Resti Çekti! Turabi, Cemal Can Hikaye Oluyor! Al Star’da Yarım Bıraktığı İşi Tamamlayacak! Milyonlar Şok İçerisinde!

25 Haziran’da son bulan Survivor yarışmasının final bölümünde İsmail ve Poyraz’ın büyük mücadelesi sonunda, şampiyonluğu İsmail Balaban kazanmıştı. İsmail Balaban, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan, sosyal medyadan canlı yayın açarak sevenleriyle buluştular. Batuhan canlı yayında Parkur ve oyunları çok özlediğini dile getirirken, telefonla ilgilenmenin şimdilerde kendisine çok garip geldiğini dile getirdi.

Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de Batuhan’ın İsmail’e vermiş olduğu cevap oldu. İsmail Balaban, dörtlü grubun Survivor All Star’a gitmesiyle neler olacağına dair fikirlerini sormuştu. Batuhan ise, “Bu dörtlü oraya giderse, yıkarız orayı” diyerek cevap verdi. Sosyal medyada yayınlanan canlı yayına, Survivor hayranları akın ederek, yarışmacılara övgü dolu sözler söylediler.





Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

