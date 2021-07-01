- 01 Tem 2021 - 14:55 G: 01 Tem 2021 - 15:09

Survivor Batuhan Resti Çekti! Turabi, Cemal Can Hikaye Oluyor! Al Star’da Yarım Bıraktığı İşi Tamamlayacak! Milyonlar Şok İçerisinde!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce ekranlara veda etmişti. Dikkatleri üzerine çeken gelişmelerin ardından ise All Star için çalışmalar resmen başladı. Survivor Batuhan ise resti çekti. Survivor Batuhan’ın dediklerini duyanlar ise “Turabi ve Cemal Can hikaye mi oluyor sizce” yorumlarında bulundular. All Star’da yarım bıraktığı işi tamamlayacak olan Batuhan hayranlarını şok içerisinde bıraktı!

25 Haziran’da son bulan Survivor yarışmasının final bölümünde İsmail ve Poyraz’ın büyük mücadelesi sonunda, şampiyonluğu İsmail Balaban kazanmıştı. İsmail Balaban, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan, sosyal medyadan canlı yayın açarak sevenleriyle buluştular. Batuhan canlı yayında Parkur ve oyunları çok özlediğini dile getirirken, telefonla ilgilenmenin şimdilerde kendisine çok garip geldiğini dile getirdi.

Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de Batuhan’ın İsmail’e vermiş olduğu cevap oldu. İsmail Balaban, dörtlü grubun Survivor All Star’a gitmesiyle neler olacağına dair fikirlerini sormuştu. Batuhan ise, “Bu dörtlü oraya giderse, yıkarız orayı” diyerek cevap verdi. Sosyal medyada yayınlanan canlı yayına, Survivor hayranları akın ederek, yarışmacılara övgü dolu sözler söylediler.


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01 Tem 2021 - 14:55 Ankara- Yaşam

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