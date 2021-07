Anasayfa/

01 Tem 2021 - 14:55

Survivor Batuhan Resti Çekti! Turabi, Cemal Can Hikaye Oluyor! Al Star’da Yarım Bıraktığı İşi Tamamlayacak! Milyonlar Şok İçerisinde!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce ekranlara veda etmişti. Dikkatleri üzerine çeken gelişmelerin ardından ise All Star için çalışmalar resmen başladı. Survivor Batuhan ise resti çekti. Survivor Batuhan’ın dediklerini duyanlar ise “Turabi ve Cemal Can hikaye mi oluyor sizce” yorumlarında bulundular. All Star’da yarım bıraktığı işi tamamlayacak olan Batuhan hayranlarını şok içerisinde bıraktı!