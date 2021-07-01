- 01 Tem 2021 - 15:38 G: 01 Tem 2021 - 16:11

Survivor Yarışmacısı “Bir Daha Tövbe” Dedi! Survivor Yarışmasının S’sini Duymak İstemiyor! Acun Ilıcalı Çılgına Dönecek! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce ekranlara veda etmişti. Milyonlarca hayran kitlesi bulunan Survivor yarışması bitimiyle birlikte adeta akıllara kazındı. İsmail Balaban’ın bu sezon şampiyon olduğu yarışmada Poyraz ise yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Dikkatleri üzerine çeken olayların hemen arkasından ise Survivor yarışmasında yarışmış olan bir isim, Survivor hakkında bir açıklamada bulunarak şok etkisi yarattı.

Survivor yarışmasında çok kısa bir süre kalmasına rağmen Survivor yaşantısını yaşadığını dile getiren isim, hayranlarını şok edecek bir açıklamada bulundu. Adeta “Bir daha tövbe” açıklamasını yapan isim, Survivor yarışmasının S’sini bile duymak istemiyor.

Tüm bu sözleriyle dikkatleri üzerine çeken isim, binlerce kişi tarafından ise tepki aldı. “Acun Ilıcalı üzerini çizdi”, “Acun duymasın, deliye döner” gibi birçok yorum arka arkaya geldi. Survivor yarışmasında bir daha bulunmak istemediğini açıklayan yarışmacı, Survivor’un kendisine çok şeyi kazandırıp; çok şeyi kaybettirdiğini de açıkladı. Peki, hangi Survivor yarışmacısı neler söyledi?

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01 Tem 2021 - 15:38 Ankara- Yaşam

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