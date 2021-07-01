- 01 Tem 2021 - 16:52 G: 01 Tem 2021 - 17:11

Diriliş Ertuğrul Yeniden Ekranlara Dönüyor! Kanal Değişikliği Yaşadı, Ortalık Karıştı! Reyting Rekorları Kıracak, Tüm Diziler Final Yapabilir!

TRT1 ekranlarına damgasını vuran dizilerden biri olan Diriliş Ertuğrul yeniden ekranlara döndüğünü resmen açıkladı. Kanal değişikliği yaşayan başarılı dizi, adeta sosyal medyada ise konu hakkında büyük bir sallantı yaşandı. Sevilerek izlenen dizisi yerine Kuruluş Osman’ı bırakmış ve ekranlara resmen veda etmişti.

Yayınlandığı dönem boyunca izlenen rekorları kıran başarılı dizinin son bölümü ise televizyon dünyasında en çok izlenen final bölümlerinden biri olma şansını yakalamıştı. Sevilerek izlenen dizi tarihi olayları ön plana almasından dolayı çok beğenilmişti. 150 bölüm boyunca ekranlarda olan başarılı dizi tam 2 sezon boyunca sürmüştü.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Hande Soral, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez ve Hülya Darcan gibi birbirinden başarılı isimleri bulunduran Diriliş Ertuğrul, bomba gibi bir haberle sevenlerinin karşısına çıktı. Kadronun aynı olmasının hemen yanında sadece kanal değişikliği yaşaması sevenlerini şok etti. Peki, Diriliş Ertuğrul hangi kanalda yayın hayatına başlayacak?

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01 Tem 2021 - 16:52 Ankara- Yaşam

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