Diriliş Ertuğrul Yeniden Ekranlara Dönüyor! Kanal Değişikliği Yaşadı, Ortalık Karıştı! Reyting Rekorları Kıracak, Tüm Diziler Final Yapabilir!

Yayınlandığı dönem boyunca izlenen rekorları kıran başarılı dizinin son bölümü ise televizyon dünyasında en çok izlenen final bölümlerinden biri olma şansını yakalamıştı. Sevilerek izlenen dizi tarihi olayları ön plana almasından dolayı çok beğenilmişti. 150 bölüm boyunca ekranlarda olan başarılı dizi tam 2 sezon boyunca sürmüştü.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Hande Soral, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez ve Hülya Darcan gibi birbirinden başarılı isimleri bulunduran Diriliş Ertuğrul, bomba gibi bir haberle sevenlerinin karşısına çıktı. Kadronun aynı olmasının hemen yanında sadece kanal değişikliği yaşaması sevenlerini şok etti. Peki, Diriliş Ertuğrul hangi kanalda yayın hayatına başlayacak?



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