Sen Çal Kapımı Final Tarihi Sızdırıldı! Hande Erçel Ağlıyordu ama Kerem Bürsin “Dur” Dedi! Öyle Bir Final Yapacak Ki, Dengeler Değişecek!

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi oyunculuk yetenekleri oldukça yüksek olan oyuncuları barındıran dizinin ikinci sezonunda birçok isim diziye giriş yaparken; birçok isim ise diziden ayrılmıştı. Sevilerek takip edilen dizi sadece televizyon dünyasında değil aynı zamanda sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor.

Dizinin ilk sezonda final yapmamasının en büyük sebebi ise sosyal medya üzerinden aldığı etkileşimler olurken; bir diğer sebep ise dizinin yabancı ülkelere satılması olarak açıklanıyor. Sevilerek takip edilen dizinin final zamanı ise resmen açıklandı. Peki, Sen Çal Kapımı dizisi ne zaman final yapacak?



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