Sen Çal Kapımı Final Tarihi Sızdırıldı! Hande Erçel Ağlıyordu ama Kerem Bürsin “Dur” Dedi! Öyle Bir Final Yapacak Ki, Dengeler Değişecek!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisi yeni sezonuyla ekranlara geçtiğiminiz ay itibariyle giriş yapmıştı. Sevilen dizinin final tarihi ise dizinin ekranlara yeni gelmesine rağmen resmen duyuruldu. İkinci sezonu ilk sezonundan daha başarılı bulunan dizinin finalinin ise çok konuşulacak cinsten olduğu konuşulmaya başlandı.
Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi oyunculuk yetenekleri oldukça yüksek olan oyuncuları barındıran dizinin ikinci sezonunda birçok isim diziye giriş yaparken; birçok isim ise diziden ayrılmıştı. Sevilerek takip edilen dizi sadece televizyon dünyasında değil aynı zamanda sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor.
Dizinin ilk sezonda final yapmamasının en büyük sebebi ise sosyal medya üzerinden aldığı etkileşimler olurken; bir diğer sebep ise dizinin yabancı ülkelere satılması olarak açıklanıyor. Sevilerek takip edilen dizinin final zamanı ise resmen açıklandı. Peki, Sen Çal Kapımı dizisi ne zaman final yapacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.