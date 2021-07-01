Yasak Elma Dizisine Şahika Yeniden Geliyor! Eli Yüzü Her Şeyi Değişti, Yeni Sezon Şok Edici Olacak! Seyirciler Çılgına Dönünce Çareyi Böyle Buldular…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma, Mayıs ayının girişiyle birlikte ekranlara veda emişti. Sevilen dizinin sezon finalinde ise yalıda büyük bir patlama yaşanmıştı. Dizinin sezon finalini göremeyen isimlerden biriside Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade olmuştu. Dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncunun diziden ayrılma sebebi ise…
Nesrin Cavadzade’nin diziden ayrılması yönünde Eda Ece ve dizinin yönetmeni olan Neslihan Yeşilyurt’la kavga ettiği öne sürülmüştü. Çekimleri yarıda bırakarak; cep telefonunu kapattığı ve seti terk ettiği iddia edilen oyuncu bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı.
Dizinin sezon finalinden hemen sonra güzel oyuncu Eda Ece, Şevval Sam ve Yasak Elma oyuncularıyla bir araya gelmiş ve bir hafta süren bir tekne tatili yapmıştı. “1- beşinci sezonda olmayışımı kutladık. 2- biz ruj markası çıkarıyoruz. 3-eda yüzünü gerdirecek, ben dudaklarımı şişireceğim. 4- öptük” notunu düşerek bir paylaşım yapan Nesrin Cavadzade’nin arkasından ise yeni Şahika ortaya çıktı! Peki, kim?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.