Kerem Bürsin’in Para İçin Yaptıkları “Yok Artık” Dedirtti! 5 Kuruş İçin Onu Bile Yapmış! Hayranları Çılgına Döndü! Meğer Kerem Bürsin…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Bürsin, milyonları şok içerisinde bıraktı! Para için yaptıklarını tek tek açıklayan Kerem Bürsin, hayranlarına ise “Yok artık” dedirtti. Şimdilerde paraya para demeyen Kerem Bürsin, zamanına 5 kurul için o işi bile yapmış! Hayranlarını çılgına döndüren bu olay sosyal medyada yankı uyandırırken; birçok kişi ise şok içerisinde kaldı!
Şimdilerde Sen Çal Kapımı dizisinin başrolünde yer alan Kerem Bürsin, acı dolu ve zor bir hayat yaşadığını İbrahim Selim ile Bu Gece isimli programında dile getirdi. Oldukça farklı sorulara cevap veren Kerem Bürsin, milyonları şok edecek takıntısında da ilk kez bahsetti.
Kariyer basamaklarını üçer beşer tırmanan yakışıklı oyuncu, konuk olarak katıldığı programda adeta fırtınalar estirdi. Peki, Kerem Bürsin neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.