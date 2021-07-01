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01 Tem 2021 - 18:29

Kerem Bürsin’in Para İçin Yaptıkları “Yok Artık” Dedirtti! 5 Kuruş İçin Onu Bile Yapmış! Hayranları Çılgına Döndü! Meğer Kerem Bürsin…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Bürsin, milyonları şok içerisinde bıraktı! Para için yaptıklarını tek tek açıklayan Kerem Bürsin, hayranlarına ise “Yok artık” dedirtti. Şimdilerde paraya para demeyen Kerem Bürsin, zamanına 5 kurul için o işi bile yapmış! Hayranlarını çılgına döndüren bu olay sosyal medyada yankı uyandırırken; birçok kişi ise şok içerisinde kaldı!