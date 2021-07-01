Çukur’un Yamaç’ı Her Şeyi İfşaladı! Yeniden Ekranlara Gelecek Deniyordu, Sonuç Hüsran Çıktı! Aras Bulut İynemli Her Şeyi Tek Tek Açıkladı!

Çukur dizisinin sezon finalinde ise bir duvarda; “İçerde’den geldi Çukur’a, şimdi Üç Kuruş” yazıyordu. Bu da Aras Bulut İynemli’nin Üç Kuruş dizisinde olabileceği ihtimalini yükseltmişti fakat oyuncu Üç Kuruş isimli dizide olmayacağını resmen açıkladı. Çukur dizisi hakkında ise skandal sözlere yer verdi.

Çukur dizisinin sezon finaliyle birlikte Aras Bulut İynemli “Çok değerli, çok özel, her zaman var olacak bir yerlerde!... Peki, her şeyiyle yaptık biz bu hikâyeyi anlattık, seyirciye geçmese, o hikâyeyi paylaşmazsak bir anlamı olur muydu? Kesinlikle olmazdı... Bizlerle bu hikâyeyi paylaşan, izleyen, anlatan, yaşayan herkese çok teşekkürler... Ve hayali arkadaşım Yamaç Koçovalı... Kendine iyi bak! Öyle mi? (yazarken gözlerim doldu belgeselde nasıl anlatıcam? ) -belgesel mi var? Obaaaaa..... Şükürler Olsun” sözlerini dile getirmiş ve dizinin yeniden ekranlara geleceğinden bahsetmişti.



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