Masterchef Yarışması Gözyaşlarıyla Başladı! Danilo Şef Katıldığına Bin Pişman! Öyle Şeyler Yaşamış Ki, Görenler Donup Kaldı! Meğer O İsim...
2021 yılının yeni sezonuna bomba gibi başlayan yarışma Masterchef, nihayet ekranlara “Merhaba” dedi. Büyük bir sabırsızlıkla yeni sezonun başlamasını bekleyen izleyicilerinde yüzü güldü. Masterchef yarışma programı, ilk bölümünün gözyaşlarıyla başlamasına sebep olan yarışmacının neler yaşadığını duyanlar donup kaldı. Sürpriz yarışmacının programa katılımıyla, duygusal anlar yaşandı.
6 ay boyunca ekranlarda yayınlanmaya devam eden Survivor yarışma programının final yapmasının hemen arkasından, Masterchef yarışma programı ilk bölümüyle başlamış oldu. Büyük bir heyecanla Masterchef ’in yayınlanmasını bekleyen takipçiler, ilk bölümünde sürpriz bir yarışmacının katılımını görmeleriyle şaşkına uğradılar. İzleyiciler sosyal medyadan da duygusal paylaşımlar da bulunup sürpriz yarışmacı için yorumlar yaptılar.
Sürpriz yarışmacı olan Serhan Metehan Ayhan, herkesi şok etti. 3 jüriden oluşan programda, yüzlerin gülümsemesi dikkatleri çekti. Hayat hikâyesinden kısaca bahseden Serhan Metehan Ayhan, anlattıklarıyla stüdyoda duygusal anların yaşamasına sebep oldu. Jüri üyelerinin gözleri dolarak dinlemeleri izleyenler tarafından da duygusal mesajlar iletmelerine sebep oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.