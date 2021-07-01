Masterchef Yarışması Gözyaşlarıyla Başladı! Danilo Şef Katıldığına Bin Pişman! Öyle Şeyler Yaşamış Ki, Görenler Donup Kaldı! Meğer O İsim...

6 ay boyunca ekranlarda yayınlanmaya devam eden Survivor yarışma programının final yapmasının hemen arkasından, Masterchef yarışma programı ilk bölümüyle başlamış oldu. Büyük bir heyecanla Masterchef ’in yayınlanmasını bekleyen takipçiler, ilk bölümünde sürpriz bir yarışmacının katılımını görmeleriyle şaşkına uğradılar. İzleyiciler sosyal medyadan da duygusal paylaşımlar da bulunup sürpriz yarışmacı için yorumlar yaptılar.

Sürpriz yarışmacı olan Serhan Metehan Ayhan, herkesi şok etti. 3 jüriden oluşan programda, yüzlerin gülümsemesi dikkatleri çekti. Hayat hikâyesinden kısaca bahseden Serhan Metehan Ayhan, anlattıklarıyla stüdyoda duygusal anların yaşamasına sebep oldu. Jüri üyelerinin gözleri dolarak dinlemeleri izleyenler tarafından da duygusal mesajlar iletmelerine sebep oldu.



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

