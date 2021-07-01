Survivor İlayda Şeker Aşkını Duyurdu! Twitter Sallanıyor, Milyonlar Çılgına Döndü! “Kardeşim” Demişti ama Ters Köşe Geldi! Meğer…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, kısa bir süre önce ekranlara İsmail’in şampiyon olduğunu duyurarak veda etmişti. Heyecanlı bir final yaşayan Survivor yarışması izleyicisinde büyük bir burukluk bırakırken; yeni sezon için çalışmaları da yavaş yavaş başlatmıştı. Survivor yarışmasında yer almış olan eski yarışmacılara teklifler gitmeye başlarken; birçok isim ise All Star için belli olmuştu.
Survivor yarışmasında bulunmuş olan İlayda Şeker ise Survivor bitimiyle birlikte aşkını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak; Survivor yarışmacısı olan o isimle birlikte olduğunu dile getiren isim, şok etkisi yarattı. Birçok kişi ise İlayda’ya tepki gösterdi ve “İlayda bu şaka mı? “Kardeşim” diye hitap ediyordun” yorumlarında bulundular.
Milyonların çılgına döndüğü bu olayda ise İlayda Şeker ve bahsi geçen Survivor yarışmacısı sessizliğini korumaya devam ediyorken ortaya çıkan iddialar ise giderek büyümeye başladı. Peki, Survivor İlayda Şeker’in isminin anıldığı Survivor yarışmacısı kim?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.