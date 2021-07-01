Survivor İlayda Şeker Aşkını Duyurdu! Twitter Sallanıyor, Milyonlar Çılgına Döndü! “Kardeşim” Demişti ama Ters Köşe Geldi! Meğer…

Survivor yarışmasında bulunmuş olan İlayda Şeker ise Survivor bitimiyle birlikte aşkını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak; Survivor yarışmacısı olan o isimle birlikte olduğunu dile getiren isim, şok etkisi yarattı. Birçok kişi ise İlayda’ya tepki gösterdi ve “İlayda bu şaka mı? “Kardeşim” diye hitap ediyordun” yorumlarında bulundular.

Milyonların çılgına döndüğü bu olayda ise İlayda Şeker ve bahsi geçen Survivor yarışmacısı sessizliğini korumaya devam ediyorken ortaya çıkan iddialar ise giderek büyümeye başladı. Peki, Survivor İlayda Şeker’in isminin anıldığı Survivor yarışmacısı kim?



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