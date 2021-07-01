- 01 Tem 2021 - 20:38 G: 01 Tem 2021 - 20:49

Sen Çal Kapımı Dizisi Tokatlayıp Geçiyor! Bensu Soral ve Kubilay Aka Şok İçerisinde! Resmen Ezici Gücü Açık Unuttular! Final Yapacak Diyenlere…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisi ikinci sezonuyla milyonlarca seyirciyi etkisi altına alıyor. İlk sezona oranla değişen hikayesi ve oyuncu kadrosuyla çok konuşulanlar arsında giren başarılı dizinin her bölümü pür dikkat izleniyor. İkinci sezonunda daha büyük bir özveri olan dizinin son bölümü ise dün akşam ekranlara geldi. Reyting rekorlarını kıran dizi adeta tokatlayıp geçiyor.

Çarşamba günlerinin rekabetine giren dizi, Cam Tavanlar dizisiyle adeta savaşıyor. Sen Çal Kapımı dizisi ise adeta gezici gücünü açık unutup, Kubilay Aka ve Bensu Soral izleyicisine ve oyunculara şok yaşatıyor. Final yapacak iddialarına ise…

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in rol aldığı başarılı dizi, Cumartesi günlerinden Çarşamba günlerine alınmış ve reytinglerde oldukça iyi bir başarı etmişti. Sadece televizyon reytinglerinde başarısını göstermeyen dizi aynı zamanda soysal reytingleri de parçalayıp geçiyor. Peki, durumlar ne?

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01 Tem 2021 - 20:38 Ankara- Yaşam

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