Sen Çal Kapımı Dizisi Tokatlayıp Geçiyor! Bensu Soral ve Kubilay Aka Şok İçerisinde! Resmen Ezici Gücü Açık Unuttular! Final Yapacak Diyenlere…

Çarşamba günlerinin rekabetine giren dizi, Cam Tavanlar dizisiyle adeta savaşıyor. Sen Çal Kapımı dizisi ise adeta gezici gücünü açık unutup, Kubilay Aka ve Bensu Soral izleyicisine ve oyunculara şok yaşatıyor. Final yapacak iddialarına ise…

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in rol aldığı başarılı dizi, Cumartesi günlerinden Çarşamba günlerine alınmış ve reytinglerde oldukça iyi bir başarı etmişti. Sadece televizyon reytinglerinde başarısını göstermeyen dizi aynı zamanda soysal reytingleri de parçalayıp geçiyor. Peki, durumlar ne?



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