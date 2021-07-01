Sen Çal Kapımı Dizisi Tokatlayıp Geçiyor! Bensu Soral ve Kubilay Aka Şok İçerisinde! Resmen Ezici Gücü Açık Unuttular! Final Yapacak Diyenlere…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisi ikinci sezonuyla milyonlarca seyirciyi etkisi altına alıyor. İlk sezona oranla değişen hikayesi ve oyuncu kadrosuyla çok konuşulanlar arsında giren başarılı dizinin her bölümü pür dikkat izleniyor. İkinci sezonunda daha büyük bir özveri olan dizinin son bölümü ise dün akşam ekranlara geldi. Reyting rekorlarını kıran dizi adeta tokatlayıp geçiyor.
Çarşamba günlerinin rekabetine giren dizi, Cam Tavanlar dizisiyle adeta savaşıyor. Sen Çal Kapımı dizisi ise adeta gezici gücünü açık unutup, Kubilay Aka ve Bensu Soral izleyicisine ve oyunculara şok yaşatıyor. Final yapacak iddialarına ise…
Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in rol aldığı başarılı dizi, Cumartesi günlerinden Çarşamba günlerine alınmış ve reytinglerde oldukça iyi bir başarı etmişti. Sadece televizyon reytinglerinde başarısını göstermeyen dizi aynı zamanda soysal reytingleri de parçalayıp geçiyor. Peki, durumlar ne?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.