Survivor Batuhan “Sevgilisi” Aleyna’yı Daha Fazla Kırmadı, Anında Sildi! Aşk Dedikodularına Noktayı Koydu! Sosyal Medya Çalkalanıyor!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmadan sonra Batuhan’dan gelen son atak ağızların açık kalmasına neden olmuştu. O hamleden hemen sonra ise binlerce Twitter kullanıcısı konu hakkında; “Aleyna istedi, sildi attı” yorumlarında bulundular. Sosyal medya bu konuyla çalkalanıyorken; bir başka iddia ise gündeme bomba gibi düştü.

Sevilen yarışmanın arkasından Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban’la konuşmaya başlamışken, kendi takımında bulunan Melis’le Survivor yarışmasında arası iyi olmasına rağmen tüm ipleri kopardı. Peki, Batuhan neden Melis’le tüm bağlarını kopardı?



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