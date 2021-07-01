Survivor Batuhan “Sevgilisi” Aleyna’yı Daha Fazla Kırmadı, Anında Sildi! Aşk Dedikodularına Noktayı Koydu! Sosyal Medya Çalkalanıyor!
TV8 Ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışması kısa bir süre önce ekranlara veda etmişti. Sevilen dizinin vedasından hemen sonra ise yarışmacılar normal hayatlarına giriş yapmışlardı. Survivor yarışması boyunca Batuhan ismi ise hem Melis’le hem de Aleyna Kalaycıoğlu’yla anılmıştı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmadan sonra Batuhan’dan gelen son atak ağızların açık kalmasına neden olmuştu. O hamleden hemen sonra ise binlerce Twitter kullanıcısı konu hakkında; “Aleyna istedi, sildi attı” yorumlarında bulundular. Sosyal medya bu konuyla çalkalanıyorken; bir başka iddia ise gündeme bomba gibi düştü.
Sevilen yarışmanın arkasından Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban’la konuşmaya başlamışken, kendi takımında bulunan Melis’le Survivor yarışmasında arası iyi olmasına rağmen tüm ipleri kopardı. Peki, Batuhan neden Melis’le tüm bağlarını kopardı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.