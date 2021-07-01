İngiltere'den Bitcoin ve Türevleri İçin İlk Resmi Adım! Dijital Paraların Potansiyeli Değerlendiriliyor!

Şansölyeye göre, Avrupa Birliği ile Büyük Britanya arasındaki Brexit konulu tartışmalar, Birleşik Krallık’ı kripto paraların geliştirilmesinde ve kullanılmasından bağımsız adımlar atmaya zorlayacak. Sunak, AB ile imzalanan anlaşmanın amacının, aynı zamanda finansal hizmetlerin denkliği konusunda kapsamlı bir dizi karşılıklı çözüme ulaşmak olduğunu da üzülerek belirtti.

Şansölye, İngiltere’nin bundan sonra da ilerlemeye devam edeceğini ve devlet politikasının çıkarları doğrultusunda küresel mali zorluklarla iş birliği yapmaya hazır olduğunun altını çizdi.

Sunak, AB’nin Brexit müzakerelerini reddetmesinin artıları arasında, işleri farklı ve daha iyi yapma özgürlüğü olduğunu belirtti. İngiliz bakan, ülkesinin bu şansı oldukça verimli bir şekilde kullanacağını belirtti.

Konuşmasında dijital para birimlerine ve İngiltere Merkez Bankası’na da değinen Sunak, kripto para birimlerini tanıtmak için sürekli olarak reformlar gerçekleştirdiğini ve yeni teknolojilerin gücüne inandığını söyledi.

Buna paralel olarak şansölye, hükümetin ve İngiltere Merkez Bankası’nın da İngiliz ekonomisi ve toplumundaki yeni eğilimlerin etkisini bir bütün olarak yönetmesi gerektiğini belirtti. Hükümetin nakde erişimi koruduğunu ve Birleşik Krallık vatandaşlarının finansal işlemlerini kolaylaştırmak için yeni yasalara danıştığını söyledi.