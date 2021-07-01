Dünya Devletleri Bitcoin İçin Ne Kadar Hazır! Türkiye Kaçıncı Sırada? Bitcoin Altyapısında Neler Oluyor!

Araştırma şirket Crypto Head tarafından hazırlanan 2021 Crypto-Ready endeksine göre kripto para birimlerine en hazır ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. 10 üzerinden yapılan puanlamada ABD 7.13 puan ile en yüksek puanı aldı.



ABD kripto para birimlerine yönelik yasal çerçevesini oluşturmamasına rağmen Google aramaları, kripto para ATM yoğunluğu ve mevzuat gibi çeşitli ölçütlere göre yapılan değerlendirmede kriptoya en hazır ülke oldu.



ABD’deki kripto para ilgisine ilişkin veriler sektörün geleceği bakımından da oldukça dikkat çekiciydi.

“ABD 17.000 kripto para ATM’si ile başı çekiyor. ABD yasaları kripto paraya sahip olmayı ve bunları bankalarda saklamaya izin veriyor. ABD’deki kripto para aramaları geçtiğimiz yıl %140 artış yaşadı.”

Listede ABD’den sonra kriptoya hazır ülkeler sırasıyla Kıbrıs ve Singapur oldu.



76 ülkenin yer aldığı listede Türkiye’nin sıralamaya girememesi dikkat çekti.