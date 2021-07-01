Ünlü Analist Açıklamayı Patlattı! Bitcoin Tekrar 50.000 Doları Görecek Mi?
Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 64.850 dolar seviyesine dar yükseldikten sonra %50 ve üzerinde bir değer kaybı yaşadı. 30.000 doların altına iki kere gerileyen ancak günlük kapanış yapmayan BTC, yavaş yavaş yeniden toparlanma sinyalleri vermekte. Bitcoin fiyatının toparlanma sinyalleri vermesine rağmen ise sektörün geneli buna temkinli yaklaşmayı tercih ediyor.
Bitcoin Fiyatı İçin Yeni Hedef 47.000 Dolar
A.B. Riley’in ünlü analisti Lucas Pipes ise yakında bu belirsizliğin ortadan kaybolabileceğini düşünmekte. Analist, lidere kripto para birimi Bitcoin hakkında yaptığı yeni açıklamasında 2021’in ikinci yarısı bitmeden 47.000 doların yeniden görüleceğini düşündüğünü ifade etti.
Bu da temmuz ayından itibaren başlayacak bir yükseliş dalgasına işaret etmekte. Ünlü analist sadece Bitcoin’in değil aynı zamanda Bitcoin ile bağlantılı olan şirketlerin değerinde özellikle önümüzdeki aylarda yükseliş görüleceğini vurguladı. Tabii ki bu durumda birçok yatırımcının aklına ilk olarak MicroStrategy gelmekte.
Analist ise bu bariz şirkete ek olarak ABD merkezli Riot Blockchain’in de hisse değerinde önemli bir yükseliş bekliyor. Analist, an itibarıyla 36 dolardan işlem gören şirketin hissesi için 51 dolar hedefine işaret etti.
Bitcoin basın saati itibarıyla ise 33.520 dolardan işlem görmekte ve 24 saat içerisinde %3 düşüş yaşadı. 30 Haziran tarihinde 36.000 dolar üzerini test eden lider kripto para birimi, 38.000 dolar üzeri kapanış yaparsa analistin ifade ettiği hedefin menziline girebilir ve yeni bir yükseliş trendi başlatabilir.
01 Tem 2021 - 23:11 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.