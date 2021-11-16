Ankara'da Araç Muayene Randevusu Nasıl Alınır? Ankara Araç Muayene Ücreti 2021 Ne Kadar? Ankara'da Araç Muayene İstasyonları Ve Tarihi Sorgulama!

Sağlıklı bir trafik için düzenli olarak gerçekleştirilmesi gereken araç muayeneleri, önceden alınan randevu ile yaptırılabiliyor. Ankara’da da pek çok noktada hizmet veren araç muayene istasyonları, her yıl yüz binlerce sürücüyü ağırlıyor.

Ankara'da Araç Muayene Randevusu Nasıl Alınır?

“Ankara’da araç muayene randevusu nasıl alınır?” sorusunun cevabı TÜVTÜRK’ten yanıt buluyor. Araç muayeneleri ile ilgilenen şirket, https://www.tuvturk.com.tr uzantılı internet adresi üzerinden araç muayenelerinin tamamını almayı mümkün kılıyor. Sitenin ana sayfasında sol tarafta yer alan “ücretsiz randevu” butonun aracılığıyla kolaylıkla alınabilen araç muayene randevusu aracın plakası ve ruhsat seri numarası girilerek gerçekleştirilebiliyor. Öte yandan bu bilgilerinin girilmesinin ardından kişinin araç muayenesi alacak olduğu şehri seçmesi gerekiyor.