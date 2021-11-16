Ankara'da Araç Muayene Randevusu Nasıl Alınır? Ankara Araç Muayene Ücreti 2021 Ne Kadar? Ankara'da Araç Muayene İstasyonları Ve Tarihi Sorgulama!
Sürücülerin ihmal etmemesi gereken araç muayeneleri, belirli periyotlar ile tekrarlanan işlemler arasında yer alıyor. Ankara'da araç muayene randevusu nasıl alınır? Ankara araç muayene ücreti 2021 ne kadar? İşte Ankara'da araç muayene istasyonları ve tarihi sorgulama…
Sağlıklı bir trafik için düzenli olarak gerçekleştirilmesi gereken araç muayeneleri, önceden alınan randevu ile yaptırılabiliyor. Ankara’da da pek çok noktada hizmet veren araç muayene istasyonları, her yıl yüz binlerce sürücüyü ağırlıyor.
Ankara'da Araç Muayene Randevusu Nasıl Alınır?
“Ankara’da araç muayene randevusu nasıl alınır?” sorusunun cevabı TÜVTÜRK’ten yanıt buluyor. Araç muayeneleri ile ilgilenen şirket, https://www.tuvturk.com.tr uzantılı internet adresi üzerinden araç muayenelerinin tamamını almayı mümkün kılıyor. Sitenin ana sayfasında sol tarafta yer alan “ücretsiz randevu” butonun aracılığıyla kolaylıkla alınabilen araç muayene randevusu aracın plakası ve ruhsat seri numarası girilerek gerçekleştirilebiliyor. Öte yandan bu bilgilerinin girilmesinin ardından kişinin araç muayenesi alacak olduğu şehri seçmesi gerekiyor.
16 Kas 2021 - 14:23 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.