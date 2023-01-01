Ankara'da Araç Muayene Randevusu Nasıl Alınır? Ankara Araç Muayene Ücreti 2023 Ne Kadar? Ankara'da Araç Muayene İstasyonu Nerede Var?

Sağlıklı bir trafik için düzenli olarak gerçekleştirilmesi gereken araç muayeneleri, önceden alınan randevu ile yaptırılabiliyor. Ankara’da da pek çok noktada hizmet veren araç muayene istasyonları, her yıl yüz binlerce sürücüyü ağırlıyor.

Taşıtlarının muayene süresi nedir?

Hususi ve resmi otomobillerin muayene süresi ilk üç yıl sonunda ve devamında her iki yılda bir olarak belirlenmiştir. Bu süreler araç sınıfına göre değişebilir ve arazi taşıtlarının muayene sürelerine özel olarak değinilmiştir.

Arazi taşıtları otomobil sınıfında tescil edilmiş ise, muayene periyodu ilk 3 yıl sonunda ve devamında 2 yılda bir olarak yapılır. Kamyonet sınıfında tescil edilmiş ise, muayene periyodu ilk bir yıl sonunda ve devamında yılda bir olarak yapılır. Diğer ticari araçlar, yük taşıyan araçlar ve otomobil sınıfı dışında kalan diğer resmi araçlar için ise muayene periyodu araç sınıfına bakılmaksızın ilk bir yıl sonunda ve devamında yılda bir olarak yapılır.

Özellikle muayene süreleri ve ücretleri konusunda, ilgili resmi kaynaklara ve uygulamalara başvurulması tavsiye edilir. Muayene sürelerinin dolması durumunda, araç muayene işlemleri yapılmak üzere bir Tüvtürk muayene istasyonuna götürülmeli ve gerekli işlemler yapılmalıdır. Muayene süresinin dolmaması durumunda ise, muayene süresinin dolmasına daha az bir zaman kala muayene işlemleri yapılabilir.

Muayenede kontrol edilenler noktalar nelerdir?

Muayenede araçların bazı bileşenleri ve özellikleri kontrol edilir. Muayenede kontrol edilenler arasında aşağıdaki noktalar bulunur:

Araç tanımları: Muayenede araç modeli, markası, tipi, yılı ve seri numarası gibi bilgileri kontrol edilir.

Ruhsat bilgileri: Muayenede araç ruhsatında yer alan bilgiler kontrol edilir. Bu bilgiler arasında araç sahibi, araç özellikleri ve araç üzerinde yer alan plaka bilgileri yer alır.

Direksiyon sistemi: Muayenede direksiyon sisteminin çalışma durumu ve özellikleri kontrol edilir.

Fren tertibatı: Muayenede fren sisteminin çalışma durumu, fren disklerinin ve fren balatalarının durumu kontrol edilir.

Görüş şartları: Muayenede araç önünde ve yanlarında yer alan farlar, stop lambaları ve kuyruk lambalarının çalışma durumu kontrol edilir. Ayrıca araç içinde yer alan dikiz aynalarının varlığı ve çalışma durumu da kontrol edilir.

Aydınlatma sistemi: Muayenede farlar, stop lambaları, kuyruk lambaları, plaka ışıkları, dikiz aynaları ve iç aydınlatmaların çalışma durumu kontrol edilir.

Aks, jant, lastik ve süspansiyon sistemi: Muayenede aksların durumu, jantların ve lastiklerin ölçüleri, süspansiyon sisteminin çalışma durumu ve araçın yük dağılımı kontrol edilir.

Şasi ve şasi bağlantı parçaları: Muayenede araç şasisinin durumu ve şasi bağlantı parçalarının çalışma durumu kontrol edilir.

Gürültü kirliliği:

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