- 01 Oca 2023 - 18:43

Ankara'da Araç Muayene Randevusu Nasıl Alınır? Ankara Araç Muayene Ücreti 2023 Ne Kadar? Ankara'da Araç Muayene İstasyonu Nerede Var?

Sürücülerin ihmal etmemesi gereken araç muayeneleri, belirli periyotlar ile tekrarlanan işlemler arasında yer alıyor. Ankara'da araç muayene randevusu nasıl alınır? Ankara araç muayene ücreti 2023 ne kadar? İşte Ankara'da araç muayene istasyonları ve tarihi sorgulama…

Sağlıklı bir trafik için düzenli olarak gerçekleştirilmesi gereken araç muayeneleri, önceden alınan randevu ile yaptırılabiliyor. Ankara’da da pek çok noktada hizmet veren araç muayene istasyonları, her yıl yüz binlerce sürücüyü ağırlıyor.

Taşıtlarının muayene süresi nedir?

Hususi ve resmi otomobillerin muayene süresi ilk üç yıl sonunda ve devamında her iki yılda bir olarak belirlenmiştir. Bu süreler araç sınıfına göre değişebilir ve arazi taşıtlarının muayene sürelerine özel olarak değinilmiştir.

Arazi taşıtları otomobil sınıfında tescil edilmiş ise, muayene periyodu ilk 3 yıl sonunda ve devamında 2 yılda bir olarak yapılır. Kamyonet sınıfında tescil edilmiş ise, muayene periyodu ilk bir yıl sonunda ve devamında yılda bir olarak yapılır. Diğer ticari araçlar, yük taşıyan araçlar ve otomobil sınıfı dışında kalan diğer resmi araçlar için ise muayene periyodu araç sınıfına bakılmaksızın ilk bir yıl sonunda ve devamında yılda bir olarak yapılır.

Özellikle muayene süreleri ve ücretleri konusunda, ilgili resmi kaynaklara ve uygulamalara başvurulması tavsiye edilir. Muayene sürelerinin dolması durumunda, araç muayene işlemleri yapılmak üzere bir Tüvtürk muayene istasyonuna götürülmeli ve gerekli işlemler yapılmalıdır. Muayene süresinin dolmaması durumunda ise, muayene süresinin dolmasına daha az bir zaman kala muayene işlemleri yapılabilir.

Muayenede kontrol edilenler noktalar nelerdir?

Muayenede araçların bazı bileşenleri ve özellikleri kontrol edilir. Muayenede kontrol edilenler arasında aşağıdaki noktalar bulunur:

  • Araç tanımları: Muayenede araç modeli, markası, tipi, yılı ve seri numarası gibi bilgileri kontrol edilir.
  • Ruhsat bilgileri: Muayenede araç ruhsatında yer alan bilgiler kontrol edilir. Bu bilgiler arasında araç sahibi, araç özellikleri ve araç üzerinde yer alan plaka bilgileri yer alır.
  • Direksiyon sistemi: Muayenede direksiyon sisteminin çalışma durumu ve özellikleri kontrol edilir.
  • Fren tertibatı: Muayenede fren sisteminin çalışma durumu, fren disklerinin ve fren balatalarının durumu kontrol edilir.
  • Görüş şartları: Muayenede araç önünde ve yanlarında yer alan farlar, stop lambaları ve kuyruk lambalarının çalışma durumu kontrol edilir. Ayrıca araç içinde yer alan dikiz aynalarının varlığı ve çalışma durumu da kontrol edilir.
  • Aydınlatma sistemi: Muayenede farlar, stop lambaları, kuyruk lambaları, plaka ışıkları, dikiz aynaları ve iç aydınlatmaların çalışma durumu kontrol edilir.
  • Aks, jant, lastik ve süspansiyon sistemi: Muayenede aksların durumu, jantların ve lastiklerin ölçüleri, süspansiyon sisteminin çalışma durumu ve araçın yük dağılımı kontrol edilir.
  • Şasi ve şasi bağlantı parçaları: Muayenede araç şasisinin durumu ve şasi bağlantı parçalarının çalışma durumu kontrol edilir.
  • Gürültü kirliliği:

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

01 Oca 2023 - 18:43 - Yaşam

# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Sincan Belediyespor Ligin İlk Yarısını Lider Tamamladı! mask
Ankara Haber; Sincan Belediyespor Ligin İlk Yarısını Lider Tamamladı!
Ankara Haber; Altındağ Zabıtası Görev Başında! Ekipler Fırınlara Sıkı Denetim! mask
Ankara Haber; Altındağ Zabıtası Görev Başında! Ekipler Fırınlara Sıkı Denetim!
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi 14 Açılış ve İki Yeni Temel İle 2022’ye Damgasını Vurdu! mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi 14 Açılış ve İki Yeni Temel İle 2022’ye Damgasını Vurdu!
Ankara Haber; Sincan Yüzme Havuzlarına Kavuşuyor! Yeni Çimşit Mahallesi Yüzme Havuzu Tamamlandı... mask
Ankara Haber; Sincan Yüzme Havuzlarına Kavuşuyor! Yeni Çimşit Mahallesi Yüzme Havuzu Tamamlandı...
Ankara Haber; Pursaklar'da ‘‘Taşlık ve kayalık alan yemyeşil oluyor.’’ mask
Ankara Haber; Pursaklar'da ‘‘Taşlık ve kayalık alan yemyeşil oluyor.’’
Ankara Haber; Keçiören Teknomer E-Spor'da Nefes Kesen Final! Ödül Tam 50 Bin TL... mask
Ankara Haber; Keçiören Teknomer E-Spor'da Nefes Kesen Final! Ödül Tam 50 Bin TL...
Ankara Haber; Etimesgut'a Kazakistan Hatırası! Kazak Şair Yazar Baytursınulı Parkı Açıldı... mask
Ankara Haber; Etimesgut'a Kazakistan Hatırası! Kazak Şair Yazar Baytursınulı Parkı Açıldı...
Ankara Haber; Mamak Dönüşmeye Devam Ediyor! Diriliş Mah. Konut Kura Çekimleri Yapıldı... mask
Ankara Haber; Mamak Dönüşmeye Devam Ediyor! Diriliş Mah. Konut Kura Çekimleri Yapıldı...
Ankara Haber; İlk Fidanlar Dikildi...Mamak’a Bir Millet Bahçesi Daha! mask
Ankara Haber; İlk Fidanlar Dikildi...Mamak’a Bir Millet Bahçesi Daha!
Ankara Haber; Pursaklar’da Mehmet Akif Ersoy Anıldı! Taceddin Dergâhı Müzesi Nerede? mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Mehmet Akif Ersoy Anıldı! Taceddin Dergâhı Müzesi Nerede?
# ANKARA REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara’da Köylü Pazarı Nerede Kuruluyor? Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Keçiören, Etimesgut Köylü Pazarı Var Mı? İşte Ankara’nın En Organik Pazarları… mask
Ankara’da Köylü Pazarı Nerede Kuruluyor? Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Keçiören, Etimesgut Köylü Pazarı Var Mı? İşte Ankara’nın En Organik Pazarları…
Ankara EGO’ya Zam Mı Geldi? Öğrenci 9,50 TL, Tam 17,80 TL Olacak Deniyordu; Son Dakika Bombası Patladı! mask
Ankara EGO’ya Zam Mı Geldi? Öğrenci 9,50 TL, Tam 17,80 TL Olacak Deniyordu; Son Dakika Bombası Patladı!
Ankara İlçeleri 2023! Ankara'da Kaç Tane İlçe Var? Ankara İlçeler Haritası ile Nüfusu Kaçtır? İşte Ankara'nın İlçeleri Hakkında Önemli Bilgiler... mask
Ankara İlçeleri 2023! Ankara'da Kaç Tane İlçe Var? Ankara İlçeler Haritası ile Nüfusu Kaçtır? İşte Ankara'nın İlçeleri Hakkında Önemli Bilgiler...
Öğrenci Kartı ve 65 Yaş Üstü Kartla Otobüse Binenler Dikkat! Son Dakika Bilgisi Geldi; Tek Tek Kara Listeye Alınmaya Başlandı! Neler Oluyor? mask
Öğrenci Kartı ve 65 Yaş Üstü Kartla Otobüse Binenler Dikkat! Son Dakika Bilgisi Geldi; Tek Tek Kara Listeye Alınmaya Başlandı! Neler Oluyor?
Ankara Kamp Alanları 2023! Ankara'da Ücretli ve Ücretsiz En İyi Kamp Alanları Neresidir? İşte Ankara 2023 Kamp Alanları… mask
Ankara Kamp Alanları 2023! Ankara'da Ücretli ve Ücretsiz En İyi Kamp Alanları Neresidir? İşte Ankara 2023 Kamp Alanları…
Marketlerdeki fahiş fiyat nereye şikayet edilir? Fahiş Fiyat Artışı Karşısında Tüketici Ne Yapmalı? Fahiş Fiyat Artışı Şikayet Telefonları Ankara mask
Marketlerdeki fahiş fiyat nereye şikayet edilir? Fahiş Fiyat Artışı Karşısında Tüketici Ne Yapmalı? Fahiş Fiyat Artışı Şikayet Telefonları Ankara
Cumhuriyet Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Cumhuriyet müzesinde neler var? Cumhuriyet Müzesi hangi günler açık, Müze Kartı Geçerli Mi? mask
Cumhuriyet Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Cumhuriyet müzesinde neler var? Cumhuriyet Müzesi hangi günler açık, Müze Kartı Geçerli Mi?
Ankara Balık Tezgahlarında Şenlik Var!! Hamsi, Alabalık, Levrek, Çinekop, İstavrit, Karides, Kefal Kaç Lira Oldu? 20 Aralık 2022 Güncel Balık Fiyat Listesi! mask
Ankara Balık Tezgahlarında Şenlik Var!! Hamsi, Alabalık, Levrek, Çinekop, İstavrit, Karides, Kefal Kaç Lira Oldu? 20 Aralık 2022 Güncel Balık Fiyat Listesi!
Ankara’daki En İyi Balık Restoranları Belli Oldu! Fevzi Hoca, Sur, Balıkçıköy, Taka, İnci! Bir Kez Gidenler Her Gün Uğramak İstiyor! İşte Ankara En iyi Balık Restoranları mask
Ankara’daki En İyi Balık Restoranları Belli Oldu! Fevzi Hoca, Sur, Balıkçıköy, Taka, İnci! Bir Kez Gidenler Her Gün Uğramak İstiyor! İşte Ankara En iyi Balık Restoranları
Ankara Haber; Keçiören Mezbelelik Alandan Vahaya Dönüşüm... mask
Ankara Haber; Keçiören Mezbelelik Alandan Vahaya Dönüşüm...
# OTOMOTİV İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da TAKSİ Ücretleri Ne Kadar Oldu? Ankara TAKSİ İndi Bindi Ücreti Ne Kadar? Taksi km'de Kaç TL Yazar 2022? mask
Ankara'da TAKSİ Ücretleri Ne Kadar Oldu? Ankara TAKSİ İndi Bindi Ücreti Ne Kadar? Taksi km'de Kaç TL Yazar 2022?
Otomobil Piyasasında Büyük Deprem! Boş Araç Dönemi Başlayınca Ortalık Yıkıldı; Tüm Tercihler Değişti! 200 Bin TL’ye Kadar… mask
Otomobil Piyasasında Büyük Deprem! Boş Araç Dönemi Başlayınca Ortalık Yıkıldı; Tüm Tercihler Değişti! 200 Bin TL’ye Kadar…
Karsan 2023’te İtalya’da Liderliği Hedefliyor! mask
Karsan 2023’te İtalya’da Liderliği Hedefliyor!
Passat Sedan’dan Yürekleri Acıtan Haber Geldi! Karar Çıkınca Herkes Şok İçerisinde Kaldı; Passat Fiyat Listesi Ortalığı Yıkıp Geçiyor… mask
Passat Sedan’dan Yürekleri Acıtan Haber Geldi! Karar Çıkınca Herkes Şok İçerisinde Kaldı; Passat Fiyat Listesi Ortalığı Yıkıp Geçiyor…
2023 Model Tofaş Şahin'de Yok Yok! Üretim Bandından İndi! 500 Bin TL'yi Görenler Şak Diye Parayı Basıp Alıyor! Neler Oluyor? mask
2023 Model Tofaş Şahin'de Yok Yok! Üretim Bandından İndi! 500 Bin TL'yi Görenler Şak Diye Parayı Basıp Alıyor! Neler Oluyor?
Akaryakıt Fiyatlarına Bu Gece 5. İndirim Geldi! Yerin Dibine İnmeye Az Kaldı! Tam Tamına 20.33 TL Oldu! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total Akaryakıt Fiyatları! mask
Akaryakıt Fiyatlarına Bu Gece 5. İndirim Geldi! Yerin Dibine İnmeye Az Kaldı! Tam Tamına 20.33 TL Oldu! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total Akaryakıt Fiyatları!
Demet Özdemir’in Kıvrak Dansı Olay Yarattı! İç Çamaşırsız Bluzu ve Minicik Şortuyla Çekiciliğini Konuşturdu! “Oğuzhan Bu Kadın Çok Tehlikeli!” mask
Demet Özdemir’in Kıvrak Dansı Olay Yarattı! İç Çamaşırsız Bluzu ve Minicik Şortuyla Çekiciliğini Konuşturdu! “Oğuzhan Bu Kadın Çok Tehlikeli!”
TOGG Fiyatlarıyla Otomotiv Sektörüne Resti Çekti! TOGG'da Fiyat ve Ön Sipariş İçin Tarihi Belli Oldu! İşte TOGG 2023 Fiyatları Tek Tek Ortaya Çıktı! mask
TOGG Fiyatlarıyla Otomotiv Sektörüne Resti Çekti! TOGG'da Fiyat ve Ön Sipariş İçin Tarihi Belli Oldu! İşte TOGG 2023 Fiyatları Tek Tek Ortaya Çıktı!
TOGG Fiyatları Ne Kadar Olacak Yerli Otomobil TOGG’un Fiyatlarını Duyanların Sesi Soluğu Kesiliyor! Bakan’dan Bomba Açıklamalar Geldi… mask
TOGG Fiyatları Ne Kadar Olacak Yerli Otomobil TOGG’un Fiyatlarını Duyanların Sesi Soluğu Kesiliyor! Bakan’dan Bomba Açıklamalar Geldi…
Araç Sahiplerine Müjde! Tarihi Akaryakıt İndirimi Geliyor! 2022 Yılının En Büyük Akaryakıt İndirimi İle Litre Başına 5-6 TL İndirim Yapılacak! İşte Tarihi İndirim ve 24 Eylül 2022 Akaryakıt Fiyatları! mask
Araç Sahiplerine Müjde! Tarihi Akaryakıt İndirimi Geliyor! 2022 Yılının En Büyük Akaryakıt İndirimi İle Litre Başına 5-6 TL İndirim Yapılacak! İşte Tarihi İndirim ve 24 Eylül 2022 Akaryakıt Fiyatları!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da Araç Muayene Randevusu Nasıl Alınır? Ankara Araç Muayene Ücreti 2023 Ne Kadar? Ankara'da Araç Muayene İstasyonu Nerede Var? mask
Ankara'da Araç Muayene Randevusu Nasıl Alınır? Ankara Araç Muayene Ücreti 2023 Ne Kadar? Ankara'da Araç Muayene İstasyonu Nerede Var?
Gönül Dağı Taner’in Yeni Aşkı Ortalığı Karıştırdı! Dilek Mezarında Ters Dönecek; Öyle Bir Olay Yaşanacak Ki… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Gönül Dağı Taner’in Yeni Aşkı Ortalığı Karıştırdı! Dilek Mezarında Ters Dönecek; Öyle Bir Olay Yaşanacak Ki… “Bu Kadarı da Pes!”
Araç Muayene Ücreti 2023! Otomobil, Otobüs Ve Kamyon Araç Muayene Ücretleri Ne Kadar Oldu! TÜVTÜRK Kredi Kartı Geçiyor Mu? mask
Araç Muayene Ücreti 2023! Otomobil, Otobüs Ve Kamyon Araç Muayene Ücretleri Ne Kadar Oldu! TÜVTÜRK Kredi Kartı Geçiyor Mu?
Kısmetse Olur Tolga İhaneti Kaldıramadı! Öyle Bir Görüntüyle Karşı Karşıya Kaldı Ki, Adeta Rönesans Tablosu… “Yazıklar Olsun!” mask
Kısmetse Olur Tolga İhaneti Kaldıramadı! Öyle Bir Görüntüyle Karşı Karşıya Kaldı Ki, Adeta Rönesans Tablosu… “Yazıklar Olsun!”
60’lık Barbie Seda Sayan Tepeden Tırnağa Transparan Kıyafetiyle Ortamı Isıttı! “Sen Nasıl 60 Yaşındasın!” Çağlar Ökten Hayran Hayran Bakıyor… mask
60’lık Barbie Seda Sayan Tepeden Tırnağa Transparan Kıyafetiyle Ortamı Isıttı! “Sen Nasıl 60 Yaşındasın!” Çağlar Ökten Hayran Hayran Bakıyor…
İrem Derici’den Kıpkırmızı Sütyeniyle Nefes Kesti! “Libidomuz Yükseldi!” Fiziğiyle Yangın Yerine Çevirdi; Bu Cesaret Kimsede Yok! Alev Alev Yaktı… mask
İrem Derici’den Kıpkırmızı Sütyeniyle Nefes Kesti! “Libidomuz Yükseldi!” Fiziğiyle Yangın Yerine Çevirdi; Bu Cesaret Kimsede Yok! Alev Alev Yaktı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL