Salı Akşamı Tırnak Kesilir Mi? Tırnak Kesmenin Günü Var Mıdır? Salı Günü Tırnak Kesmek Günah Mı?
Sağlık açısından hayati önem taşıyan tırnak kesmek, İslamiyet’te özel bir yer tutuyor. Peygamber Hz. Muhammed’in belirli periyotlar ile kesilmesini emrettiği tırnak kesmek eyleminin kendisi sünnet sayılan hareketler içerisinde yer alıyor. Salı akşamı tırnak kesilir mi? Tırnak kesmenin günü var mıdır? Salı günü tırnak kesmek günah mı? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…
Müslümanların hayatında önemli bir yere sahip olan temizlik, tırnak kesme ritüelinde de kendisini gösteriyor. İslam dininin yayıcısı ve öğreticisi peygamber Hz. Muhammed bu konunun üzerine özellikle eğiliyor ve ilk Müslümanlara tırnak kesme yönündeki görüşlerini dönem dönem belirtiyor. Peygamberin hadisleri içerisinde de yer alan bu sünnetin düzenli aralıklarla gerçekleştirilmesi gerekiyor.
Salı Akşamı Tırnak Kesilir Mi?
Tırnak kesmenin şeklini tarif eden peygamber Hz. Muhammed bu konuyla ilgili pek çok hadislerde bulunuyor. Bununla birlikte “salı akşamı tırnak kesilir mi?” sorusuna da cevap veren Hz. Muhammed, hadislerin hiçbirinde salı gününde veya akşam vaktinde tırnak kesilmeyeceği yönünde bir kelam etmiyor. Bu nedenle salı günleri ve salı akşamları tırnak kesmekte bir sakınca bulunmuyor.
02 Tem 2021 - 12:01 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.