Salı Akşamı Tırnak Kesilir Mi? Tırnak Kesmenin Günü Var Mıdır? Salı Günü Tırnak Kesmek Günah Mı?

Müslümanların hayatında önemli bir yere sahip olan temizlik, tırnak kesme ritüelinde de kendisini gösteriyor. İslam dininin yayıcısı ve öğreticisi peygamber Hz. Muhammed bu konunun üzerine özellikle eğiliyor ve ilk Müslümanlara tırnak kesme yönündeki görüşlerini dönem dönem belirtiyor. Peygamberin hadisleri içerisinde de yer alan bu sünnetin düzenli aralıklarla gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Salı Akşamı Tırnak Kesilir Mi?



Tırnak kesmenin şeklini tarif eden peygamber Hz. Muhammed bu konuyla ilgili pek çok hadislerde bulunuyor. Bununla birlikte “salı akşamı tırnak kesilir mi?” sorusuna da cevap veren Hz. Muhammed, hadislerin hiçbirinde salı gününde veya akşam vaktinde tırnak kesilmeyeceği yönünde bir kelam etmiyor. Bu nedenle salı günleri ve salı akşamları tırnak kesmekte bir sakınca bulunmuyor.



