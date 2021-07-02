Elon Musk Yine Yaptı Yapacağını! Bir Tweeti Bakın Hangi Kripto Paraya Yaradı? Bu Sefer Dogecoin Değil!

Elon Musk’ın Tweeti, BABY DOGE’a Yaradı



Musk, 1 Temmuz tarihinde DOGE hakkında iki tweet atsa da fiyat hiçbir şekilde yerinden oynamadı ve sadece %2’lik bir hareketlilik yaşadı.



Daha önce her tweeti ile fiyatı en az %10 ila %20 aralığında oynatan Musk, bu duruma bakılırsa artık etkisini kaybetti. Ancak Musk’ın attığı tweetlerde yer alan bazı detaylar, başka kripto paraların ciddi bir yükseliş elde edebilmesini sağlıyor.



Bunun sebebi de söz konusu kripto paraların oldukça hacimsiz ve düşük piyasa değerine sahip olmaları şeklinde açıklanabilir.

Musk, 1 Temmuz tarihinde attığı tweetinde direkt olarak DOGE’a göndermede bulunsa da tweetin başındaki “baby doge” ifadesi, yine bir çılgınlığa yol açtı.



Görünüşe göre gerçekten de Baby Doge isimli bir kripto para zaten üretilmişti ve ekip anında Musk’ın tweetine yanıt verdi. Ekip, Elon Musk’a teşekkür ederken BABY DOGE fiyatının da %100 ve üzerinde artış gösterdiği gözleden kaçmadı. Bu da Elon Musk’ın hala en azından hacimsiz DOGE klonları için etkili olduğunu göstermekte.