- 02 Tem 2021 - 12:47 G: 02 Tem 2021 - 12:53

Survivor Yarışmasına Bitirici Darbe! Acun Ilıcalı’nın Hayatı Ellerinden Kayıp Gitti! Kanal D Resmen Resti Çekti, Kaosu Başlattı! Öyle Şeyler Oluyor Ki…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasına bitirici darbe Kanal D tarafından geldi! Acun Ilıcalı’nın sunmuş olduğu Survivor’un rakibini görenler ise “Acun Ilıcalı’nın hayatı ellerinden kaydı” yorumlarını yaptılar. Kanal D resmen TV8’e resti çekip, kaosu başlattı! Öyle şeyler oluyor ki, milyonlar titredi! Peki, Survivor yarışmasının büyük rakibi kim?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma kısa bir süre önce ekranlara veda etmişti. Yeni sezonda All Star olacağı bilinen yarışmanın çalışmaları ise kısa bir süre önce başlamıştı. Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik, Damla Can ve Barış Murat Yağcı gibi isimlerin yeni sezonda olacağı bilinirken; bu sezon ekranlara gelmiş olan birçok kişiye de All Star teklifi gittiği biliniyor!

Survivor yarışmasının bitimiyle Survivor yarışmasına rakip olan program çalışmalarına başladı. Hem fragmanlarıyla hem de tanıtım afişleriyle akılları başlardan alan yarışma formatının başlamasına ise sadece sayılı günler kaldı. Acun Ilıcalı’yı çok zor duruma düşürecek olan yeni yarışmanın sunucusu ise Survivor yarışmasında yer almış isimlerden birisi yapacak… Peki, Acun Ilıcalı üst üste gelen darbelere karşı nasıl bir tavır sergileyecek?

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02 Tem 2021 - 12:47 Ankara- Yaşam

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