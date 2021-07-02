Neslihan Atagül’den Flaş Karar! Hastalığını Ezip Geçti, O Yapımla El Bile Sıkıştı! Türkiye’nin Kanayan Yarasına Başrol Olacak! “Demir Kadın”

Dizinin başrol oyuncusunun 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığına yakalandığı biliniyordu. Yoğun çalışma temposu bünyesine ağır gelince Atagül, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak ekranlara veda ettiğini duyurmuştu. Hastalığı yüzünden aşırı zayıflayan başarılı oyuncu, şimdilerde ise çok daha iyi! Peki, Atagül’den gelen flaş karar ne?

Hastalığını ezip geçen Atagül’ün Türkiye’nin kanayan yarası olan bir kişinin hayatını anlatılacağı bir yapımda yer alacağı iddia edilmeye başlandı. Oyuncu kadrosu yavaş yavaş belli olan projede başrol oyuncusu için ise Neslihan Atagül’e teklif gittiği iddialar arasında yerini alıyor. Peki, Atagül hangi yapımla ekranlara gelecek?



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