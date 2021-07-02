Neslihan Atagül’den Flaş Karar! Hastalığını Ezip Geçti, O Yapımla El Bile Sıkıştı! Türkiye’nin Kanayan Yarasına Başrol Olacak! “Demir Kadın”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Neslihan Atagül’den flaş karar! Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde başrol olarak yer alan başarılı oyuncu hastalığından dolayı ekranlara veda etmişti. Diziye vedasından sonra ise reytingler bir türlü yerine oturmamış ve dizide Neslihan Atagül’ün vedasından ekranlara veda etmişti.
Dizinin başrol oyuncusunun 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığına yakalandığı biliniyordu. Yoğun çalışma temposu bünyesine ağır gelince Atagül, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak ekranlara veda ettiğini duyurmuştu. Hastalığı yüzünden aşırı zayıflayan başarılı oyuncu, şimdilerde ise çok daha iyi! Peki, Atagül’den gelen flaş karar ne?
Hastalığını ezip geçen Atagül’ün Türkiye’nin kanayan yarası olan bir kişinin hayatını anlatılacağı bir yapımda yer alacağı iddia edilmeye başlandı. Oyuncu kadrosu yavaş yavaş belli olan projede başrol oyuncusu için ise Neslihan Atagül’e teklif gittiği iddialar arasında yerini alıyor. Peki, Atagül hangi yapımla ekranlara gelecek?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.