- 02 Tem 2021 - 13:21 G: 02 Tem 2021 - 13:26

Kurban Bayramı 2021 Ne Zaman? Kurban Kesim Vakti Ne Zaman Başlar Ve Biter? Kurban Ne Zaman Kesilmeli?

İslamiyet inancının ikinci dini bayramı olan Kurban, giderek yaklaşıyor. Adını kesilmesi farz olan kurban hayvanlarından alan bu bayram, yıl Ramazan Bayramı’ndan sonra kutlanıyor. Öte yandan yaklaşan Kurban Bayramı pek soruyu da beraberinde getiriyor. Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Kurban ne zaman kesilmeli? İşte, detaylar…

Ramazan Bayramı’na göre daha telaşlı bir hazırlık süreci getiren Kurban Bayramı öncesi vatandaşların hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Kurbanlık almak için harekete geçen vatandaşlar, kaç günleri kaldıklarını merak ediyor. Öte yandan Kurban Bayramı’nda özellikle şehir dışına çıkacak olan vatandaşlar ise kurbanı hangi günde kesmesi gerektiğini araştırıyor.

Kurban Bayramı 2021 Ne Zaman?

Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre icra edilen dini bayramlar bu sene de aynı şekilde kutlanıyor. Bu nedenle “Kurban Bayramı 2021 ne zaman?” sorusuna cevap doğrudan Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan geliyor. Kurban Bayramı 2021 yılında 20 Temmuz Salı günü itibariyle başlıyor. Her yıl dört gün kutlanan Kurban Bayramı, 2021 yılında 23 Temmuz Cuma günü son buluyor. Öte yandan 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü Kurban Bayramı’nın arife günü olarak kabul ediliyor.

02 Tem 2021 - 13:21 - Yaşam

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