- 02 Tem 2021 - 14:55 G: 02 Tem 2021 - 15:11

Mehmet Ali Erbil’in Oğlu Gibiydi, Silip Attı! Gözyaşına Bile Bakmadı, Ortalık Çok Fena Karıştı! Seda Sayan Şimdi Kıyamete Koparacak!

Son zamanların en çok konuşulan olaylarından biri olan Mehmet Ali Erbil Seda Sayan kavgasında olayın baş kahramanı ortaya çıkınca milyonlar şok içerisinde kaldı. Mehmet Ali Erbil’in öz oğlu gibi olan isim yaptığı açıklamadan sonra Erbil’den veto yedi! Gözyaşına bile bakmayan Erbil, silip attı. Peki neler oluyor?

Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz haftalarda; Tolga Yüce tarafından yapılan paylaşımı sosyal medya hesabı üzerinden ;”Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar” notunu düşerek paylaşım yapmıştı. Seda Sayan ise olaya anında müdahale etmişti!

Seda Sayan ise bu paylaşımın hemen arkasından; “Tuğba ile evli iken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır. Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin” sözlerini dile getirmişti. Peki, Mehmet Ali Erbil’in oğlu gibi olan isim Tolga Yüce ne açıklamasını yaptı?

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02 Tem 2021 - 14:55 Ankara- Yaşam

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