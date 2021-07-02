Fahriye Evcen Derin Dekoltesiyle Ağızları Açık Bıraktı! Burak Özçivit Kıskançlıktan Kriz Çıkarabilir! Hayranlarından Skandal Yorumlar Yapıyor!

Kısa bir süre önce kendi markasını çıkaran Evcen’in Barış Arduç’la birlikte Alparslan dizisinde oynayacağı iddia edilmişti. Güzel oyuncu bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmazken; dizinin yapımcısı ise Fahriye Evcen’i takibe almıştı. Peki, Evcen nasıl bir paylaşımda bulundu?

Fahriye Evcen, kendi markası hakkında ise “Bir süredir hayata geçirmek istediğim bu koleksiyonu herkesle buluşturabilmek çok heyecan verici. Bu koleksiyonu, bir süredir içinde bulunduğumuz bunaltıcı pandemi sürecinin etkisini üzerinden atmak isteyen her kadınla paylaşmak istedim. Bu süreçte maalesef şık olmaktan uzak kaldık. Stilimizi yansıtan kıyafetler giymeyi ve bunları özgüvenle taşımayı özledik” sözlerini dile getirmişti. Devamında ise en mutlu olacağı şeyi paylaşmıştı.



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