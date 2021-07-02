- 02 Tem 2021 - 15:28 G: 02 Tem 2021 - 15:42

Fahriye Evcen Derin Dekoltesiyle Ağızları Açık Bıraktı! Burak Özçivit Kıskançlıktan Kriz Çıkarabilir! Hayranlarından Skandal Yorumlar Yapıyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen, derin dekolteli paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. Birçok kişi “Burak Özçivit kıskançlıktan kriz çıkarabilir” yorumlarında bulunurken; sevilen oyuncuya ise skandal yorumlar arka arkaya geldi.

Kısa bir süre önce kendi markasını çıkaran Evcen’in Barış Arduç’la birlikte Alparslan dizisinde oynayacağı iddia edilmişti. Güzel oyuncu bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmazken; dizinin yapımcısı ise Fahriye Evcen’i takibe almıştı. Peki, Evcen nasıl bir paylaşımda bulundu?

Fahriye Evcen, kendi markası hakkında ise “Bir süredir hayata geçirmek istediğim bu koleksiyonu herkesle buluşturabilmek çok heyecan verici. Bu koleksiyonu, bir süredir içinde bulunduğumuz bunaltıcı pandemi sürecinin etkisini üzerinden atmak isteyen her kadınla paylaşmak istedim. Bu süreçte maalesef şık olmaktan uzak kaldık. Stilimizi yansıtan kıyafetler giymeyi ve bunları özgüvenle taşımayı özledik” sözlerini dile getirmişti. Devamında ise en mutlu olacağı şeyi paylaşmıştı.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

02 Tem 2021 - 15:28 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’u Sinir Edecek Paylaşım! Görenler Şok İçerisinde Kaldı, Resmen Koç’u Silip Attı! Görenler Donup Kalıyor! mask
Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’u Sinir Edecek Paylaşım! Görenler Şok İçerisinde Kaldı, Resmen Koç’u Silip Attı! Görenler Donup Kalıyor!
Hande Erçel Kerem Bürsin’i Kalpten Götürecek! Dekolte Üzerine Dekolte Verdi, Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Sadece 19 Saat Önce… mask
Hande Erçel Kerem Bürsin’i Kalpten Götürecek! Dekolte Üzerine Dekolte Verdi, Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Sadece 19 Saat Önce…
Müge Anlı’dan Seda Sayan’a Büyük Gaf! Sezon Finalinde Pot Kırıldı, Ortalık Karıştı! Seda Sayan’dan Yanıt Gecikmedi, Sosyal Medya Karıştı! mask
Müge Anlı’dan Seda Sayan’a Büyük Gaf! Sezon Finalinde Pot Kırıldı, Ortalık Karıştı! Seda Sayan’dan Yanıt Gecikmedi, Sosyal Medya Karıştı!
Mehmet Ali Erbil’in Oğlu Gibiydi, Silip Attı! Gözyaşına Bile Bakmadı, Ortalık Çok Fena Karıştı! Seda Sayan Şimdi Kıyamete Koparacak! mask
Mehmet Ali Erbil’in Oğlu Gibiydi, Silip Attı! Gözyaşına Bile Bakmadı, Ortalık Çok Fena Karıştı! Seda Sayan Şimdi Kıyamete Koparacak!
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban Aşkı Ortaya Çıktı! “Aşkım” Sözleri Kulaklarda İnledi! İsmail Nişanlısından İlk Hamle Geldi! Sarmaş Dolaş… mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban Aşkı Ortaya Çıktı! “Aşkım” Sözleri Kulaklarda İnledi! İsmail Nişanlısından İlk Hamle Geldi! Sarmaş Dolaş…
Masterchef’te Gözyaşları Sel Olup Aktı! Gazi Ali Uysal Zeytin Dalı Harekatı'nda Yaşadıklarını Tek Tek Anlattı, Milyonlar Daha Fazla Dayanamadı! Meğer O Fotoğraf… mask
Masterchef’te Gözyaşları Sel Olup Aktı! Gazi Ali Uysal Zeytin Dalı Harekatı'nda Yaşadıklarını Tek Tek Anlattı, Milyonlar Daha Fazla Dayanamadı! Meğer O Fotoğraf…
Kerem Bürsin’in Para İçin Yaptıkları “Yok Artık” Dedirtti! 5 Kuruş İçin Onu Bile Yapmış! Hayranları Çılgına Döndü! Meğer Kerem Bürsin… mask
Kerem Bürsin’in Para İçin Yaptıkları “Yok Artık” Dedirtti! 5 Kuruş İçin Onu Bile Yapmış! Hayranları Çılgına Döndü! Meğer Kerem Bürsin…
Diriliş Ertuğrul Yeniden Ekranlara Dönüyor! Kanal Değişikliği Yaşadı, Ortalık Karıştı! Reyting Rekorları Kıracak, Tüm Diziler Final Yapabilir! mask
Diriliş Ertuğrul Yeniden Ekranlara Dönüyor! Kanal Değişikliği Yaşadı, Ortalık Karıştı! Reyting Rekorları Kıracak, Tüm Diziler Final Yapabilir!
Fahriye Evcen'in markası Ivy People 'çakma' mı? Görenler Şok Oldu! mask
Fahriye Evcen'in markası Ivy People 'çakma' mı? Görenler Şok Oldu!
Survivor Yarışmacısı “Bir Daha Tövbe” Dedi! Survivor Yarışmasının S’sini Duymak İstemiyor! Acun Ilıcalı Çılgına Dönecek! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmacısı “Bir Daha Tövbe” Dedi! Survivor Yarışmasının S’sini Duymak İstemiyor! Acun Ilıcalı Çılgına Dönecek! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’u Sinir Edecek Paylaşım! Görenler Şok İçerisinde Kaldı, Resmen Koç’u Silip Attı! Görenler Donup Kalıyor! mask
Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’u Sinir Edecek Paylaşım! Görenler Şok İçerisinde Kaldı, Resmen Koç’u Silip Attı! Görenler Donup Kalıyor!
Bitcoin'e Bir Darbede O Ülkeden! Ödemeler Yasaklanmaya Hazırlanıyor! mask
Bitcoin'e Bir Darbede O Ülkeden! Ödemeler Yasaklanmaya Hazırlanıyor!
Tam 1.28 Milyar Dolarlık Ethereum! En Büyük Cüzdana Taşındı! Binance'da Neler Oluyor! mask
Tam 1.28 Milyar Dolarlık Ethereum! En Büyük Cüzdana Taşındı! Binance'da Neler Oluyor!
Ethereum Bitcoin'i Solladı! Haziran Ayında Rekora Koştu! Yeni Yıldız Ethereum Mu? mask
Ethereum Bitcoin'i Solladı! Haziran Ayında Rekora Koştu! Yeni Yıldız Ethereum Mu?
Survivor Aleyna’dan Kavga Çıkaracak Sözler! Ayşe ve Poyraz'a Kaynar Su Etkisi Yarattı, Resmen Haşladı! Survivor Bitti, Davaları Bitmedi! mask
Survivor Aleyna’dan Kavga Çıkaracak Sözler! Ayşe ve Poyraz'a Kaynar Su Etkisi Yarattı, Resmen Haşladı! Survivor Bitti, Davaları Bitmedi!
Hande Erçel Kerem Bürsin’i Kalpten Götürecek! Dekolte Üzerine Dekolte Verdi, Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Sadece 19 Saat Önce… mask
Hande Erçel Kerem Bürsin’i Kalpten Götürecek! Dekolte Üzerine Dekolte Verdi, Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Sadece 19 Saat Önce…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status