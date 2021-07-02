Fahriye Evcen Derin Dekoltesiyle Ağızları Açık Bıraktı! Burak Özçivit Kıskançlıktan Kriz Çıkarabilir! Hayranlarından Skandal Yorumlar Yapıyor!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen, derin dekolteli paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. Birçok kişi “Burak Özçivit kıskançlıktan kriz çıkarabilir” yorumlarında bulunurken; sevilen oyuncuya ise skandal yorumlar arka arkaya geldi.
Kısa bir süre önce kendi markasını çıkaran Evcen’in Barış Arduç’la birlikte Alparslan dizisinde oynayacağı iddia edilmişti. Güzel oyuncu bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmazken; dizinin yapımcısı ise Fahriye Evcen’i takibe almıştı. Peki, Evcen nasıl bir paylaşımda bulundu?
Fahriye Evcen, kendi markası hakkında ise “Bir süredir hayata geçirmek istediğim bu koleksiyonu herkesle buluşturabilmek çok heyecan verici. Bu koleksiyonu, bir süredir içinde bulunduğumuz bunaltıcı pandemi sürecinin etkisini üzerinden atmak isteyen her kadınla paylaşmak istedim. Bu süreçte maalesef şık olmaktan uzak kaldık. Stilimizi yansıtan kıyafetler giymeyi ve bunları özgüvenle taşımayı özledik” sözlerini dile getirmişti. Devamında ise en mutlu olacağı şeyi paylaşmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.