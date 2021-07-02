Masterchef Arnavut Ciğeri Nasıl Yapılır? MasterChef Türkiye Arnavut Ciğeri Tarifi, Malzemeleri

Hem meze hem de yemek olarak tüketilebilmesi ile de pek çok kişinin tercihi olan Arnavut Ciğeri’ni bu kez MasterChef Türkiye’nin ünlü şefleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna tarif etti.

Arnavut Ciğeri



Tarihte oldukça eski bir lezzet olan Arnavut Ciğeri, adını ortaya çıktığı bölgeden alıyor. Arnavut topraklarında en iyisinin yapıldığı Arnavut ciğeri, Türk mutfağına on beşinci yüzyılda Rumeli'den İstanbul bölgesine göç ederek gelen Arnavutlar ile birlikte giriyor. İstanbul’da seyyar karaciğer satıcılığı yapan Arnavutlar, dönem içerisinde kendi kültürlerinden pek çok yemeği Türk mutfağının vazgeçilmezi haline getirmeyi başarıyor.