Masterchef Arnavut Ciğeri Nasıl Yapılır? MasterChef Türkiye Arnavut Ciğeri Tarifi, Malzemeleri
MasterChef Türkiye’de geçtiğimiz sezon gerçekleştirilen Arnavut Ciğeri yarışı çok konuşulmuştu. Dünyaca ünlü şeflerin tarifini verdiği Arnavut Ciğeri, MasterChef Türkiye 2021’in başlaması ile birlikte, yeniden akıllara geldi. Peki, Masterchef Arnavut ciğeri nasıl yapılır? İşte, MasterChef Türkiye Arnavut ciğeri tarifi, malzemeleri…
Hem meze hem de yemek olarak tüketilebilmesi ile de pek çok kişinin tercihi olan Arnavut Ciğeri’ni bu kez MasterChef Türkiye’nin ünlü şefleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna tarif etti.
Arnavut Ciğeri
Tarihte oldukça eski bir lezzet olan Arnavut Ciğeri, adını ortaya çıktığı bölgeden alıyor. Arnavut topraklarında en iyisinin yapıldığı Arnavut ciğeri, Türk mutfağına on beşinci yüzyılda Rumeli'den İstanbul bölgesine göç ederek gelen Arnavutlar ile birlikte giriyor. İstanbul’da seyyar karaciğer satıcılığı yapan Arnavutlar, dönem içerisinde kendi kültürlerinden pek çok yemeği Türk mutfağının vazgeçilmezi haline getirmeyi başarıyor.
02 Tem 2021 - 16:04 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.