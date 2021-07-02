- 02 Tem 2021 - 16:15 G: 02 Tem 2021 - 16:26

Vahe İle Evdeki Mutluluk Programına Nasıl Başvuru Yapılır? Star TV Vahe İle Evdeki Mutluluk Başvuru Şartları Nedir, Para Alıyor Mu? Vahe İle Evdeki Mutluluk Başvuru Yap!

Vahe Kılıçarslan’ın sunumu ile Star TV ekranlarına gelen program, ev yenileme ve dekorasyon konusunda çığır açmaya devam ediyor. Her hafta başka bir şanslı kişinin evini yenileyen Vahe ile Evdeki Mutluluk hakkındaki detaylar ise bir hayli merak ediliyor. Peki, Vahe ile Evdeki Mutluluk programına nasıl başvuru yapılır? Star TV Vahe ile Evdeki Mutluluk başvuru şartları nedir, para alıyor mu? İşte, Vahe ile Evdeki Mutluluk başvuru yap linki ve daha fazlası…

Star TV’nin gözde programlarından olan Vahe ile Evdeki Mutluluk, 18 Ekim 2015’ten bu yana yayın hayatına devam ediyor. Bu süre zarfında binlerce hayata dokunan Vahe ile Evdeki Mutluluk programı, talep eden kişilerin evlerini yeniliyor. Tepeden tırnağa tam bir dekorasyon harikası ortaya çıkaran Vahe ile Evdeki Mutluluk, her hafta başka bir ailenin konuğu oluyor. Vahe ile Evdeki Mutluluk programına katılmak isteyen kişilerin ise taşıması gereken birtakım şartlar bulunuyor.

Vahe İle Evdeki Mutluluk Programına Nasıl Başvuru Yapılır?

“Vahe ile Evdeki Mutluluk programına nasıl başvurulur?” sorusunun cevabı ile başvuru yapılabilecek olan program, her hafta bir ailenin evinde ihtiyacı olan tadilatı gerçekleştiriyor. Alanında uzman ekip tarafından tadilat ve dekorasyonun yapıldığı Vahe ile Evdeki Mutluluk programına Star TV’nin internet sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

02 Tem 2021 - 16:15 - Yaşam

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