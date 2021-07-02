- 02 Tem 2021 - 16:15 G: 02 Tem 2021 - 16:36

Müge Anlı’dan Seda Sayan’a Büyük Gaf! Sezon Finalinde Pot Kırıldı, Ortalık Karıştı! Seda Sayan’dan Yanıt Gecikmedi, Sosyal Medya Karıştı!

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in son bölümü bu sabah ekranlara geldi. Her bölümünde izlenme rekorları kıran başarılı programda Müge Anlı ise Seda Sayan’a büyük bir gaf yaptı. Göndermesi sosyal medyayı sallarken tüm olanlar sadece 5 dakika sürdü. Sezon finalinde büyük bir pot kırılması yaşanırken; stüdyoda karıştı.

Seda Sayan’dan ise olanlara karşı cevap gecikmedi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir zamanlar kavgalı olduğu Müge Anlı’ya öyle bir yanıt verdi ki, görenler şok oldu. İkili bir dönem reytinglerde büyük bir rekabet içerisinde olan ikili, şok içerisinde kalmıştı.

İkili bir ödül töreninde bir araya gelmiş ve Müge Anlı’dan Seda Sayan ödülünü almıştı. Müge Anlı ödülünü verdikten sonra arkasını dönmüş Seda Sayan ise Müge Anlı’nın bu hamlesine karşılık skandal bir cümle kurmuştu. Peki, neler dedi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

02 Tem 2021 - 16:15 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’u Sinir Edecek Paylaşım! Görenler Şok İçerisinde Kaldı, Resmen Koç’u Silip Attı! Görenler Donup Kalıyor! mask
Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’u Sinir Edecek Paylaşım! Görenler Şok İçerisinde Kaldı, Resmen Koç’u Silip Attı! Görenler Donup Kalıyor!
Hande Erçel Kerem Bürsin’i Kalpten Götürecek! Dekolte Üzerine Dekolte Verdi, Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Sadece 19 Saat Önce… mask
Hande Erçel Kerem Bürsin’i Kalpten Götürecek! Dekolte Üzerine Dekolte Verdi, Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Sadece 19 Saat Önce…
Fahriye Evcen Derin Dekoltesiyle Ağızları Açık Bıraktı! Burak Özçivit Kıskançlıktan Kriz Çıkarabilir! Hayranlarından Skandal Yorumlar Yapıyor! mask
Fahriye Evcen Derin Dekoltesiyle Ağızları Açık Bıraktı! Burak Özçivit Kıskançlıktan Kriz Çıkarabilir! Hayranlarından Skandal Yorumlar Yapıyor!
Mehmet Ali Erbil’in Oğlu Gibiydi, Silip Attı! Gözyaşına Bile Bakmadı, Ortalık Çok Fena Karıştı! Seda Sayan Şimdi Kıyamete Koparacak! mask
Mehmet Ali Erbil’in Oğlu Gibiydi, Silip Attı! Gözyaşına Bile Bakmadı, Ortalık Çok Fena Karıştı! Seda Sayan Şimdi Kıyamete Koparacak!
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban Aşkı Ortaya Çıktı! “Aşkım” Sözleri Kulaklarda İnledi! İsmail Nişanlısından İlk Hamle Geldi! Sarmaş Dolaş… mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban Aşkı Ortaya Çıktı! “Aşkım” Sözleri Kulaklarda İnledi! İsmail Nişanlısından İlk Hamle Geldi! Sarmaş Dolaş…
Masterchef’te Gözyaşları Sel Olup Aktı! Gazi Ali Uysal Zeytin Dalı Harekatı'nda Yaşadıklarını Tek Tek Anlattı, Milyonlar Daha Fazla Dayanamadı! Meğer O Fotoğraf… mask
Masterchef’te Gözyaşları Sel Olup Aktı! Gazi Ali Uysal Zeytin Dalı Harekatı'nda Yaşadıklarını Tek Tek Anlattı, Milyonlar Daha Fazla Dayanamadı! Meğer O Fotoğraf…
Kerem Bürsin’in Para İçin Yaptıkları “Yok Artık” Dedirtti! 5 Kuruş İçin Onu Bile Yapmış! Hayranları Çılgına Döndü! Meğer Kerem Bürsin… mask
Kerem Bürsin’in Para İçin Yaptıkları “Yok Artık” Dedirtti! 5 Kuruş İçin Onu Bile Yapmış! Hayranları Çılgına Döndü! Meğer Kerem Bürsin…
Diriliş Ertuğrul Yeniden Ekranlara Dönüyor! Kanal Değişikliği Yaşadı, Ortalık Karıştı! Reyting Rekorları Kıracak, Tüm Diziler Final Yapabilir! mask
Diriliş Ertuğrul Yeniden Ekranlara Dönüyor! Kanal Değişikliği Yaşadı, Ortalık Karıştı! Reyting Rekorları Kıracak, Tüm Diziler Final Yapabilir!
Fahriye Evcen'in markası Ivy People 'çakma' mı? Görenler Şok Oldu! mask
Fahriye Evcen'in markası Ivy People 'çakma' mı? Görenler Şok Oldu!
Survivor Yarışmacısı “Bir Daha Tövbe” Dedi! Survivor Yarışmasının S’sini Duymak İstemiyor! Acun Ilıcalı Çılgına Dönecek! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmacısı “Bir Daha Tövbe” Dedi! Survivor Yarışmasının S’sini Duymak İstemiyor! Acun Ilıcalı Çılgına Dönecek! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tam 1.28 Milyar Dolarlık Ethereum! En Büyük Cüzdana Taşındı! Binance'da Neler Oluyor! mask
Tam 1.28 Milyar Dolarlık Ethereum! En Büyük Cüzdana Taşındı! Binance'da Neler Oluyor!
Ethereum Bitcoin'i Solladı! Haziran Ayında Rekora Koştu! Yeni Yıldız Ethereum Mu? mask
Ethereum Bitcoin'i Solladı! Haziran Ayında Rekora Koştu! Yeni Yıldız Ethereum Mu?
Survivor Aleyna’dan Kavga Çıkaracak Sözler! Ayşe ve Poyraz'a Kaynar Su Etkisi Yarattı, Resmen Haşladı! Survivor Bitti, Davaları Bitmedi! mask
Survivor Aleyna’dan Kavga Çıkaracak Sözler! Ayşe ve Poyraz'a Kaynar Su Etkisi Yarattı, Resmen Haşladı! Survivor Bitti, Davaları Bitmedi!
Hande Erçel Kerem Bürsin’i Kalpten Götürecek! Dekolte Üzerine Dekolte Verdi, Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Sadece 19 Saat Önce… mask
Hande Erçel Kerem Bürsin’i Kalpten Götürecek! Dekolte Üzerine Dekolte Verdi, Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Sadece 19 Saat Önce…
Müge Anlı’dan Seda Sayan’a Büyük Gaf! Sezon Finalinde Pot Kırıldı, Ortalık Karıştı! Seda Sayan’dan Yanıt Gecikmedi, Sosyal Medya Karıştı! mask
Müge Anlı’dan Seda Sayan’a Büyük Gaf! Sezon Finalinde Pot Kırıldı, Ortalık Karıştı! Seda Sayan’dan Yanıt Gecikmedi, Sosyal Medya Karıştı!
Vahe İle Evdeki Mutluluk Programına Nasıl Başvuru Yapılır? Star TV Vahe İle Evdeki Mutluluk Başvuru Şartları Nedir, Para Alıyor Mu? Vahe İle Evdeki Mutluluk Başvuru Yap! mask
Vahe İle Evdeki Mutluluk Programına Nasıl Başvuru Yapılır? Star TV Vahe İle Evdeki Mutluluk Başvuru Şartları Nedir, Para Alıyor Mu? Vahe İle Evdeki Mutluluk Başvuru Yap!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status