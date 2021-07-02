Müge Anlı’dan Seda Sayan’a Büyük Gaf! Sezon Finalinde Pot Kırıldı, Ortalık Karıştı! Seda Sayan’dan Yanıt Gecikmedi, Sosyal Medya Karıştı!
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in son bölümü bu sabah ekranlara geldi. Her bölümünde izlenme rekorları kıran başarılı programda Müge Anlı ise Seda Sayan’a büyük bir gaf yaptı. Göndermesi sosyal medyayı sallarken tüm olanlar sadece 5 dakika sürdü. Sezon finalinde büyük bir pot kırılması yaşanırken; stüdyoda karıştı.
Seda Sayan’dan ise olanlara karşı cevap gecikmedi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir zamanlar kavgalı olduğu Müge Anlı’ya öyle bir yanıt verdi ki, görenler şok oldu. İkili bir dönem reytinglerde büyük bir rekabet içerisinde olan ikili, şok içerisinde kalmıştı.
İkili bir ödül töreninde bir araya gelmiş ve Müge Anlı’dan Seda Sayan ödülünü almıştı. Müge Anlı ödülünü verdikten sonra arkasını dönmüş Seda Sayan ise Müge Anlı’nın bu hamlesine karşılık skandal bir cümle kurmuştu. Peki, neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.