Müge Anlı’dan Seda Sayan’a Büyük Gaf! Sezon Finalinde Pot Kırıldı, Ortalık Karıştı! Seda Sayan’dan Yanıt Gecikmedi, Sosyal Medya Karıştı!

Seda Sayan’dan ise olanlara karşı cevap gecikmedi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir zamanlar kavgalı olduğu Müge Anlı’ya öyle bir yanıt verdi ki, görenler şok oldu. İkili bir dönem reytinglerde büyük bir rekabet içerisinde olan ikili, şok içerisinde kalmıştı.

İkili bir ödül töreninde bir araya gelmiş ve Müge Anlı’dan Seda Sayan ödülünü almıştı. Müge Anlı ödülünü verdikten sonra arkasını dönmüş Seda Sayan ise Müge Anlı’nın bu hamlesine karşılık skandal bir cümle kurmuştu. Peki, neler dedi?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

