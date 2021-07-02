Hande Erçel Kerem Bürsin’i Kalpten Götürecek! Dekolte Üzerine Dekolte Verdi, Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Sadece 19 Saat Önce…

Sen Çal Kapımı dizisinin başrolünde yer alan başarılı oyuncu Hande Erçel, dizinin ikinci sezonu başlamadan hemen önce Kerem Bürsin’le el ele yakalanmış ve sevgili olduklarını itiraf etmişti. Önce Hande Erçel sevgili olduklarını dile getirmiş daha sonra ise Kerem Bürsin konu hakkında açıklamalar yapmıştı.

İkilinin sevili olması sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken; dizinin reytingleri de doğru oranda artmıştı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Hande Erçel hem diziden hem de sosyal hayatından paylaşımlar yaparak sevenlerine erişmeye devam ederken bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Peki, Erçel nasıl bir paylaşım yaptı?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

