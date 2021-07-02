Hande Erçel Kerem Bürsin’i Kalpten Götürecek! Dekolte Üzerine Dekolte Verdi, Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Sadece 19 Saat Önce…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, Kerem Bürsin’i kalpten götürmeye adeta karar verdi! Dekolte üzerine dekolte veren güzel oyuncu mayosuyla akılları başlardan aldı. Sosyal medya ayağa kalkarken; sadece 19 saat önce böyle bir şeyin olmadığı da ortaya çıktı. Peki, neler oluyor?
Sen Çal Kapımı dizisinin başrolünde yer alan başarılı oyuncu Hande Erçel, dizinin ikinci sezonu başlamadan hemen önce Kerem Bürsin’le el ele yakalanmış ve sevgili olduklarını itiraf etmişti. Önce Hande Erçel sevgili olduklarını dile getirmiş daha sonra ise Kerem Bürsin konu hakkında açıklamalar yapmıştı.
İkilinin sevili olması sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken; dizinin reytingleri de doğru oranda artmıştı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Hande Erçel hem diziden hem de sosyal hayatından paylaşımlar yaparak sevenlerine erişmeye devam ederken bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Peki, Erçel nasıl bir paylaşım yaptı?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.