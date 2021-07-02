Survivor Aleyna’dan Kavga Çıkaracak Sözler! Ayşe ve Poyraz'a Kaynar Su Etkisi Yarattı, Resmen Haşladı! Survivor Bitti, Davaları Bitmedi!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce ekranlara vedasını duyurmuştu. Survivor’da son dörde kalan isimlerden ise İsmail şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. Aleyna yarışmadan 4. Solarak ayrılırken; Ayşe 3. Olmuş Poyraz ise ikinci olmuştu. Survivor final koltuğundan erken kalkan Aleyna Kalaycıoğlu ise skandal sözlere yer vererek adeta bir kavgayı başlattı.
Ayşe ve Poyraz için kaynar su etkisi yaratacak sözler dile getiren Aleyna şok etkisi yarattı. Sözleriyle ikiliyi resmen haşlayan Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrasında ilk kez sevenlerine Ayşe ve Poyraz hakkında hissettiklerini açıkladı. Survivor’un bitmesine rağmen halen araları düzelmeyen üç isim sosyal medyayı çalkaladı!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümünde büyük bir skandal yaşanıyordu. Poyraz ve Ayşe ikili yarışma içerisinde de dışarısında da çok iyi anlaşırken; önceden çok yakın oldukları Aleyna’yla ise mesafeli olarak davranıyorlardı. Peki, Aleyna Ayşe ve Poyraz hakkında neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.