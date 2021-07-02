Survivor Aleyna’dan Kavga Çıkaracak Sözler! Ayşe ve Poyraz'a Kaynar Su Etkisi Yarattı, Resmen Haşladı! Survivor Bitti, Davaları Bitmedi!

Ayşe ve Poyraz için kaynar su etkisi yaratacak sözler dile getiren Aleyna şok etkisi yarattı. Sözleriyle ikiliyi resmen haşlayan Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrasında ilk kez sevenlerine Ayşe ve Poyraz hakkında hissettiklerini açıkladı. Survivor’un bitmesine rağmen halen araları düzelmeyen üç isim sosyal medyayı çalkaladı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümünde büyük bir skandal yaşanıyordu. Poyraz ve Ayşe ikili yarışma içerisinde de dışarısında da çok iyi anlaşırken; önceden çok yakın oldukları Aleyna’yla ise mesafeli olarak davranıyorlardı. Peki, Aleyna Ayşe ve Poyraz hakkında neler dedi?



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