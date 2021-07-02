Tam 1.28 Milyar Dolarlık Ethereum! En Büyük Cüzdana Taşındı! Binance'da Neler Oluyor!

Dev kripto para borsası Binance, 1,28 milyar dolar değerindeki Ether’i 15. en büyük Ethereum cüzdanına taşıdı

Çinli kripto para gazeteci Colin Wu, Binance’in bazı ülkelerde regülatörlerle yaşadığı son sorunlardan dolayı bu transferi gerçekleştirmiş olabileceği görüşünde. En büyük küresel kripto para borsası Binance, daha önce uygun lisansı bulunmadığı için birkaç ülkedeki regülatörle sorun yaşadı. Bu ülkeler arasında Birleşik Krallık, Kanada, Cayman Adaları, Japonya ve son olarak Tayland yer alıyor.

Bir Twitter kullanıcısı ise Etherscan’dan yeni Ethereum adresine 600.000 ETH’nin taşındıktan sonra adresin dünyanın en büyük 15. Ethereum cüzdanına dönüştüğünü gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı.



Öte yandan 1,28 milyar dolarlık işlem için ödenen transfer ücreti ise sadece 0,63 dolar olarak kayıtlara geçti.

Whale Alert, genel olarak yirmi dört saat içinde birden fazla büyük miktarda ETH transferi tespit etti.

Borsalardaki ETH miktarı düşüyor

Bugün erken saatlerde, kripto analiz ekibi Santiment, kripto para borsalarında tutulan ETH miktarının Kasım 2018’den bu yana en düşük seviyesine düştüğünü bildirdi.

Analiz ekibi, borsalardaki ETH çıkışının gelecekteki büyük bir ETH satışı riskinin önüne geçebileceğini düşünüyor.