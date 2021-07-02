Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’u Sinir Edecek Paylaşım! Görenler Şok İçerisinde Kaldı, Resmen Koç’u Silip Attı! Görenler Donup Kalıyor!

Birçok kişi görseli gördükten hemen sonra; “Demet Özdemir resmen Oğuzhan Koç’u silip attı” gibi yorumlarda bulundular. Bunun yanında ise sevenleri “Bu da yapılmaz be Demet” sözlerini de dile getirdiler. Kısa bir süre önce Oğuzhan Koç’la birlikte tatile çıkmış ve tatilinden pozlar paylaşmıştı. Tatil pozları gündeme bomba gibi düşerken; sosyal medyada hayranları ise binlerce etkileşim almasında etkin rol aldı.

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizide Zeynep karakterine hayat vererek; dram türünde de etkin bir şekilde oynayabileceğini gösteren başarılı oyuncu şimdilerde Aşk Taktikleri isimli yapımda yer alıyor. Peki, Demet Özdemir Oğuzhan Koç’u sinir edecek nasıl bir paylaşımda bulundu?



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