Masterchef Yarışmasında Skandal Aşk Olayı! Acun Ilıcalı Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı, Olanlar Oldu! Ekranlara Gelmeme Sebebi Ortaya Çıktı! Meğer…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma dikkatleri üzerine çekmişti ki, yılın skandal aşk bombası resmen patladı fakat daha sonra çıkan iddialar milyonları ters köşeye yatırdı. Acun Ilıcalı iddialara göre stüdyoya gelerek çalışanlara ve şeflere adeta terör estirdi.

Haftanın 7 günü ekranlara gelecek olan başarılı yarışmanın bu akşam ekranlara ise kolaj bölümü gelecek. Bunun sebebi ise araştırıldığında bomba gibi bir iddia gündeme düştü. Şok eden olayda; gözlerse Acun Ilıcalı’ya ve şeflere döndü. Peki, neler oluyor?



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