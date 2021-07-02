Masterchef Yarışmasında Skandal Aşk Olayı! Acun Ilıcalı Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı, Olanlar Oldu! Ekranlara Gelmeme Sebebi Ortaya Çıktı! Meğer…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef ekranlara gelerek sevenlerini şaşkına uğratmıştı. Sevenlerinin karşısına Ocak ayından sonra ilk kez çıkan Masterchef bu yılın birincisini arıyordu fakat öyle bir aşk olayı patlak verdi ki, görenler şok içerisinde kaldı. Stüdyoyu ayağa kaldıran bu olayda ise olanlar oldu.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma dikkatleri üzerine çekmişti ki, yılın skandal aşk bombası resmen patladı fakat daha sonra çıkan iddialar milyonları ters köşeye yatırdı. Acun Ilıcalı iddialara göre stüdyoya gelerek çalışanlara ve şeflere adeta terör estirdi.
Haftanın 7 günü ekranlara gelecek olan başarılı yarışmanın bu akşam ekranlara ise kolaj bölümü gelecek. Bunun sebebi ise araştırıldığında bomba gibi bir iddia gündeme düştü. Şok eden olayda; gözlerse Acun Ilıcalı’ya ve şeflere döndü. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.